A la hora de pergeñar estas líneas, las bancadas de la Cámara de Diputados se enfrascan en soporíferos forcejeos retóricos al usar los recovecos del reglamento para atrasar la sesión. No sabemos el destino de la Reforma Eléctrica.

A juzgar por la asistencia, si las bancadas permanecieran será muy difícil conseguir la mayoría calificada, lo cual explicaría los intencionados retrasos de la sesión, a menos, claro, que tenga el oficialismo una carta pendiente de jugar.

Será un largo debate y podemos estar seguros de que cualquiera que sea el resultado, la narrativa oficial está igualmente lista. Sabremos si el batazo fue a favor o en contra, y quien gritó: “¡se va... se va... se fue... chin, jonrón!”.

Morena, quiere desarmar democracia, dicen

Hasta quienes tienen impecable trayectoria en las izquierdas recelan del rumbo impreso al aparato partidista y gubernamental, pues la obvia lealtad al Ejecutivo se vuelve creciente intolerancia.

Desde el Poder se ha creado la impresión de que los avances democráticos de la República se deben al actual oficialismo y sólo a ellos, y se erigen como los apóstoles inapelables de la democracia.

Advierte Rolando Cordera que se ha ido muy lejos en este camino de desarmar a la democracia y confirma la percepción cada día más general de que el régimen se ha cerrado al diálogo político y alienta pulsiones autoritarias.

Bucareli: repasen el affaire de Moya Palencia

Desde su designación como Secretario de Gobernación, en agosto de 2021, a la figura del tabasqueño Adán Augusto López Hernández la han rodeado especulaciones y, obviamente, el asedio de quienes buscan cobijo para el 24.

Muchos no creen al Presidente López Obrador que Adán Augusto hace la tarea que le encargó y hace meses lo anotaron en La Lista o cómo el plan B de Palacio para la sucesión.

Cada vez son más los voluntarios para “la campaña de Bucareli para el 24”, pero él no debe encandilarse. A estas alturas del sexenio echeverrista tenía mucho más respaldo Mario Moya Palencia. Y descubrió que sólo fue el gran distractor.

NOTAS EN REMOLINO

El pragmatismo de los gobernadores fronterizos -Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas-, se impuso al barroquismo declarativo y epistolar del Altiplano. Firmaron acuerdos con el gobernador texano Gregg Abbott y se acabó el bloqueo al transporte de carga de México... ¿Sabrán en Palacio Nacional que los militares a quienes acusa de “rematar heridos” muchos de esos oficiales durante el sexenio calderonista hoy son los altos mandos de Sedena y Marina?... No, las sanciones que propone el director de la Unidad de Inteligencia Financiera Pablo Gómez no son por delitos financieros, quiere castigar a quienes no votaron en la Consulta por la Revocación. Expone su vocación de “comisario político soviético”... Si, como propone Morena, para ser vinculante la Consulta de Revocación de Mandato bastara el 20 por ciento de participación, enorme espada de Damocles pendería sobre la cabeza del próximo Presidente o Presidenta... El cronista deportivo estadunidense Art Spander nos dejó esta reflexión política: “la democracia da a todos los votantes por igual la oportunidad de hacer algo estúpido” ...