En la primera parte hicimos juntos una fotografía de tus finanzas personales. Saber cómo está tu situación financiera actual es muy importante porque te da el punto de partida para transformar y mejorar tu vida.

¿Estás muy endeudado? Recuerda que él que debe es esclavo de sus acreedores. En lugar de trabajar para ti, trabajas para ellos, para pagarles. Eso te impide construir. Haz un plan para salir de deudas: enfócate en una y paga lo más que puedas ahí (sin dejar de pagar el mínimo en las demás). Puede ser la más pequeña, para salir rápido. Cuando la termines de pagar, el dinero que destinabas para ella, ahora destínalo a la siguiente y así sucesivamente.

Antes de continuar, es importante recordar que muchas veces uno se endeuda porque no sabe administrar su dinero. En algunos casos también hay asuntos conductuales y emocionales que atender (por ejemplo, la gente que gasta de manera compulsiva cuando está deprimida). Por eso es importante usar este tiempo para hacer una pausa y reflexionar: ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Estás conforme con la manera como lo haces? ¿Sabes perfectamente en qué gastas? ¿Haces un presupuesto y lo utilizas como herramienta para tomar tus decisiones financieras? ¿Has comprado algo sabiendo que no lo puedes pagar? ¿Qué te ha motivado a hacerlo? ¿Qué has aprendido de tus errores financieros?

Ahora bien, quizá tu situación sea otra, ya has salido de deudas y estás invirtiendo para construir un patrimonio que te permita vivir tus años dorados sin preocupaciones. En ese sentido, vale la pena revisar si el portafolio que has elegido (diversificación) sigue haciendo sentido para tus objetivos financieros y tu tolerancia al riesgo.

También habrá que hacer un rebalanceo de ese portafolio, porque cada clase de instrumento se habrá comportado de manera distinta haciendo su composición ya no sea la misma. Por ejemplo: si decidiste invertir 60% en bolsa y 40% en instrumentos de deuda, es posible que por los movimientos del mercado, tu portafolio tenga distintas ponderaciones, lo cual modifica el riesgo. El rebalanceo implica hacer los cambios necesarios para regresar ambos activos a la ponderación que deben tener. Esto implica una toma de utilidades sana en aquellos que tuvieron mejor año, para comprar a mejor precio, aquellos que tuvieron minusvalías.

El fin de año también es un buen momento para revisar la situación de mis seguros y en general mi plan de previsión, incluido el testamento. ¿Hay que cambiar algo? ¿Los beneficiarios y los herederos siguen haciendo sentido? Hay mucha gente que se divorcia, sus hijos se hacen mayores o incluso el beneficiario fallece y nunca se tomaron el tiempo de actualizarlo. Revisarlo una vez al año nunca está de más.

Pero creo que debemos ir más allá y preguntarnos nuevamente. ¿Qué pasaría con mi familia si mañana les faltara? ¿O si hoy tengo un accidente que me impida volver a trabajar? ¿De qué tengo miedo? ¿Qué pasaría si de repente mi casa se inundara? ¿Tengo suficiente dinero en el banco para pagar el deducible y aquello que el seguro no cubre? Otra vez, preguntas relevantes que nos tenemos que hacer de vez en cuando, y que nos invitan a reflexionar y a dar claridad sobre lo que tenemos que hacer y en lo que nos tenemos que enfocar.

Siempre he escrito que las finanzas personales son sólo una pequeña parte —pero una muy importante— de nuestro plan de vida. Uno no vive para tener dinero, pero lo necesitamos todos los días para vivir y para lograr aquellas cosas que son importantes para nosotros, como seguridad y libertad. Te invito nuevamente a hacer una pausa para reflexionar y aprender sobre lo que has vivido y plantearte metas claras de aquí en adelante. Sólo tú sabes en qué debes mejorar: date la oportunidad.

Que el 2021 sea un mucho mejor año en todos los sentidos. Hagamos lo que está en nuestras manos para lograrlo.

contacto@planeatusfinanzas.com