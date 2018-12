El inicio de las posadas puede ser también usado para iniciar nuestras reflexiones de fin de año. ¿Estamos más cerca o más lejos de las cosas que más nos importan (prioridades)? ¿Alcanzamos los objetivos que nos habíamos planteado? ¿Qué podemos hacer diferente el próximo año? Recordemos que se vale equivocarnos y cometer errores, siempre y cuando aprendamos de ellos. Eso nos ayuda a crecer y a ser mejores.

El manejo de nuestro dinero, como siempre lo he expresado, es parte de nuestra vida. Todos los días usamos dinero para comer, para transportarnos, para tomar un café, etcétera. Pero también es indispensable para lograr muchas de las cosas que más nos importan, como una vejez tranquila o lograr que nuestros hijos tengan mejores oportunidades, entre muchas otras posibilidades.

De hecho, muchísimas personas se olvidan de esas cosas importantes; las ven muy lejanas y hay siempre temas más apremiantes (o bien “oportunidades” como comprar una nueva televisión). No conozco a nadie que no se haya arrepentido de no haber empezado antes. Frecuentemente —es una pena— la gente se empieza a preocupar cuando lo ven ya muy cercano y pueden hacer muy poco.

Por eso, nuevamente, pregunto: ¿Estás más cerca o más lejos de las cosas que son importantes? Recuerda no seguirlas posponiendo.

Como parte de estas reflexiones, me parece relevante hacernos otras preguntas con respecto a nuestras finanzas personales. Por ejemplo, ¿cuánto ganaste durante el 2018? De esa cantidad, ¿cuánto te quedaste? ¿Cuánto destinaste para las cosas importantes? ¿Cuánto ahorraste?

Sé que hay personas que tienen deudas, es decir, que parte de su ingreso ya está destinado a pagar esos compromisos y, por lo tanto, tienen mucho menos para todo lo demás. Pues bien ¿tus deudas crecieron o disminuyeron? ¿Qué puedes hacer para disminuirlas dramáticamente y liberarte de esos compromisos, que te darían la libertad de destinar el dinero que antes pagabas en deudas, a cosas que son más importantes para ti?

En este sentido, es relevante preguntarte también si tu patrimonio creció o disminuyó. Particularmente, yo utilizo una aplicación para manejar mi dinero que me genera un reporte automático en donde puedo ver la evolución de mi patrimonio con el tiempo.

Las comparaciones son relevantes, quizá no mes a mes, pero por lo menos cada trimestre. Nos permiten ir midiendo el agua, ver cómo vamos y si lo que estamos haciendo nos está dando resultado. Todos deberíamos pensar siempre en incrementar nuestro patrimonio y eso se hace no sólo creciendo nuestros activos (lo que tenemos) sino también reduciendo nuestras deudas. Además, su composición puede decirnos mucho acerca de la salud de nuestras finanzas personales.

¿Cómo se calcula el patrimonio? Es muy fácil: vamos a la página de internet de las distintas empresas financieras y tomamos nuestro saldo. Por un lado, en una columna, listamos los activos (lo que tenemos), en orden de liquidez (primero las cuentas de cheques o nómina, luego las de ahorro, finalmente las de inversión a largo plazo, junto con su saldo).

En otra columna, hacemos lo mismo, pero con lo que debemos, igual ordenados por el plazo (primero tarjetas de crédito y cuentas revolventes, luego créditos según su plazo —nómina, automóvil y por último el hipotecario-).

Sólo en caso de que tengamos crédito automotriz y crédito hipotecario, tendremos que poner el equivalente del lado de los activos: el valor aproximado de nuestro automóvil (simplemente hay que buscar uno del mismo año y kilometraje en internet para ver en cuánto se están cotizando) y el valor de nuestra casa (sabemos en cuánto la compramos, pero si han pasado años, busquemos igualmente a cuánto se cotiza el metro cuadrado de construcción en nuestra zona para tener un buen estimado). La suma de los activos menos la suma de nuestros pasivos da como resultado el valor de nuestro patrimonio.

Entonces, ¿cómo te fue en el 2018? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu vida, incluyendo tu situación financiera de aquí en adelante?

