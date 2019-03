La noticia generó una montaña rusa de expectativas. Primero fueron expectativas positivas y luego reacciones de desilusión.

Desde muy temprano comenzó a viralizarse a través de las redes sociales la entrevista del Financial Times al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera.

La nota decía que el funcionario mexicano había declarado que la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco estaba detenida y que, en cambio, los recursos se destinarían a la inversión en la exploración y producción de Pemex.

Oleada optimista

Las declaraciones de Herrera implicaban un viraje completo en la política energética del gobierno mexicano y sobre todo en la ruta que esperan las calificadoras y los analistas económicos. Provocaron una oleada optimista.

En esa ruta esperada está, por una parte, la cancelación de un proyecto que prácticamente todos consideran que no costará lo que calcula el gobierno, que no se construirá y concluirá en un plazo de tres años y que, al final, no será rentable.

Y también está la canalización de una mayor cantidad de recursos para el plan de rescate de Pemex. Hasta ahora, las medidas presentadas por la Secretaría de Hacienda, encabezada por Carlos Urzúa, han sido consideradas como insuficientes.

De ahí que la suspensión de la construcción y la reordenación del presupuesto a Pemex parecían una noticia extraordinaria.

En las redes la noticia se tomó de manera positiva y con optimismo. Impactó también en el mercado cambiario.

Al inicio de la sesión, el tipo de cambio del peso frente al dólar tocó un mínimo de 19.2410 pesos por dólar, luego de que circularon en medios las declaraciones del funcionario mexicano.

Sin embargo, el tipo de cambio regresó a una cotización de 19.30 pesos por dólar poco después de las 8:00 horas, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la refinería de Tabasco sí se construirá.

El mandatario dijo que, además de los recursos presupuestados para elevar la extracción y producción de petróleo, se cuenta con 50,000 millones de pesos para la construcción de la refinería, e indicó que es muy probable que el anuncio sobre la licitación para su construcción se haga el 18 de marzo.

Luego, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, confirmaría lo dicho por el presidente López Obrador y dejó entrever que el funcionario hacendario tendría que retractarse.

Resaca y desilusión

La noticia desmentida de inmediato se reflejó en la depreciación del peso.

Fue evidente, independientemente de que se registró un debilitamiento generalizado del dólar por el dato de inflación en febrero de 1.5% por debajo de las expectativas del mercado, e indicativo que la economía de ese país se está desacelerando y en consecuencia se reducen las posibilidades de que la Reserva Federal vuelta a subir su tasa de interés.

El desmentido que hizo el presidente de la República al subsecretario de Hacienda está muy lejos de quedar en el anecdotario.

Por el contrario, el tema tiene serias implicaciones.

En primer lugar, deja en evidencia lo que es un secreto a voces: que el equipo económico, encabezado por Urzúa y Herrera, tiene un perfil moderado y, aunque ha ganado terreno, no tiene toda la fuerza que se esperaría.

En segundo lugar, deja ver que hay una notable falta de comunicación entre el presidente de la República y su equipo económico.

En tercer lugar, no deja duda de que para el jefe del Ejecutivo, a pesar de las advertencias de las calificadoras, no hay vuelta atrás en uno de sus proyectos insignia: la refinería de Dos Bocas.

En cuarto lugar, permite anticipar que el plan de rescate de Pemex, aunque buscará ampliar el presupuesto de la petrolera, el impulso que se le dé, seguirá siendo insuficiente.

Y en quinto lugar, genera dudas sobre la credibilidad del equipo hacendario, en particular sobre el subsecretario Arturo Herrera.

Fusión condicionada

Como se esperaba, el órgano regulador de las telecomunicaciones condicionó la fusión Disney-Fox.

Es un tema que preocupaba incluso al presidente de la República.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidido por Gabriel Contreras, aprobó la fusión Disney-Fox con la condición de vender Fox Sports sin recomprarla en 10 años.

El regulador impone a Disney y Fox vender todos los activos relacionados con Fox Sports en un lapso de seis meses o un año, si no encuentran comprador.

El regulador mexicano encontró que esta fusión traería riesgos a la competencia en la provisión y licenciamiento de canales de TV de paga, en las categorías de contenido de “deportes” y los llamados programas “fácticos”, aquellos sobre contenidos culturales, documentales y realities, entre otros.

La primera impresión sobre la resolución es positiva. Todavía habrá que esperar a ver los detalles.

ATISBOS

PACTO. Con enjundia llegó el presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos. Ha impulsado y sigue impulsando con fuerza el pacto de estabilidad laboral para que mejoren las condiciones salariales sin que implique la pérdida de empleos y el cierre de empleos. Lo que busca es evitar que se generalice el contagio de los nocivos paros en Matamoros. La iniciativa privada busca llevar al seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el compromiso para evitar bloqueos de trabajadores a la entrada de las empresas.