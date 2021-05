Hay dos eventos singulares que dominaron la semana pasada, más allá de la tragedia del metro en la ciudad. En el ámbito político dos que no pueden soslayarse, decía, son la presencia del Presidente en la publicidad de su partido y desde Palacio Nacional y este asuntito, nada menor de que en Tabasco le pidieron unos trabajadores de PEMEX, que se reeligiera. “Reelíjase, reelíjase”, dice que le decían los cientos de trabajadores que están trabajando en su malograda obra de la refinería.

Del lado de la propaganda tenemos dos ejemplos que son lamentables en la debida veda electoral que impone la constitución a un presidente. La primera es esto que repiten los anuncios de Morena con insistencia lamentable. Despues de vaciar un cúmulo de diatribas contra los de antes, el presidente de ese partido anuncia que el cambio ya esta dado y que hay que cuidarlo, seguidamente y en clara alusión a AMLO, sostiene: “estamos al cien, con ya sabes quién”.

Mal hace Mario Delgado en brincarse la ley de manera traviesa, pero intencionada. Si el presidente del país, lo hace y el presidente de su partido, también, a que puede aspirar el estado de derecho en México.

La semana pasada, por igual, el presidente empezó una campaña en la que se lee, que es el presidente mejor evaluado de todo el mundo. Mejor evaluado por su gente, que en Alemania, Francia, Canadá y otras naciones del mundo. ¿Para qué hace eso el presidente? La respuesta parece evidente, lo hace para combinar su imagen con la de su partido y así y de alguna forma aparecer en la campaña que están haciendo los miembros de su partido por todo el país. De nuevo contraviniendo la ley y brincándose la constitución. En su versión plebiscitaria de la democracia, la regla que está dispuesto a respetar es aquella en la que mientras sea mi campaña, yo puedo hacer lo que quiera, mientras lo hagan otros, que se sometan a lo que dicta la ley.

El otro evento que preocupa es el globo que manda sobre su posible reelección. Comienza por denostar de todas las maneras posibles a la autoridad electoral, para luego, según él, demostrar que Lorenzo Cordova y Ciro Murayama han cambiado de opinión respecto de las tarjetas entregadas por candidatos, y luego comienza a insistir en lo de la reelección. Nótese que no les dice a los trabajadores de PEMEX que conforme a la constitución él no puede reelegirse, no, les dice que para qué, el ya esta muy viejo y mejor se va a retirar.

Si lo de extenderle el periodo al Ministro Presidente por dos años a través de su bancada, ya era un aviso, su insistencia en la reelección es un foco rojo que no podemos dejar pasar como si nada. Nada más, pero nada menos tampoco.

El Prietito

Oigo al presidente la mañana de hoy, decir que la Suprema Corte no admitió la controversia constitucional entre la Cámara de Diputados y la Cámara local de Tamaulipas con motivo del desafuero que la cámara federal impuso al gobernador de aquella entidad. La Suprema Corte no lo aceptó porque no existía ninguna controversia, como lo estableció el ministro a cargo del asunto. Y no lo admitió, porque como dijo el ministro, era claro que no había conflicto, la legislatura de Tamaulipas no está subsumida a la legislatura federal y, claramente, dice la constitución, la legislatura local tiene que estar de acuerdo con el desafuero. Y, como no lo está, el gobernador goza de plenos derechos. El presidente dice que en virtud de que no se aceptó la controversia, el desafuero procede y ahora toca a la Fiscalía ir tras el Gobernador. De que tiene mal asesoría jurídica el presidente, la tiene. Pobre país, diría mi madre en este momento.