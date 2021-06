Aún está el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar a cargo de esbozar lo que él llama reforma fiscal y la señora Raquel Buenrostro del SAT llama miscelánea, pero inquietan dos anuncios.

Uno que el legislador declara que para el presupuesto de 2022 harán falta 600,000 millones de pesos más, lo cual indicaría que las capacidades presupuestales del Gobierno de la República empiezan a llegar a su límite.

El otro es la propuesta presidencial de que los gobiernos estatales contribuyan con la mitad del costo de algunos programas sociales, ya simplemente les reducirían las participaciones. ¿Cuánto aguantan las costuras del Presupuesto Federal?

¿Jugaron vencidas con el Presidente?

Me pregunto si nos quedamos en lo coyuntural ante lo dicho por el Presidente López Obrador de don Carlos Slim: Es institucional, no juega vencidas con el Presidente” y no vimos que era advertencia más a los propios que a los extraños.

Hace setenta años, un Presidente dijo a un viejo amigo: “nunca hagas anda que haga que el Presidente de México se enoje contigo, ni siquiera este Presidente que es tu amigo”. Pregunta: ¿acaso gente del equipo quiso jugar vencidas con el Presidente?

Una reflexión. ¿Ocurrió algo que causó desconfianza y, además de fuertes sacudidas el equipo, llevó a empoderar gente cercana, de fiar? Es posible, sólo posible que el mensaje es que como hace 70 años sale caro provocar el enojo presidencial.

CDMX, diagnóstico poco amigable

Es evidente que desde Palacio Nacional han enviado señales para tener diagnósticos más serenos, de personalidades de irreprochable izquierda y que, por las razones que sea, ofrezcan juicios menos interesados sobre las razones de la derrota en CDMX.

Así quieren evitar que prevalezcan las voces ya comprometidas en el juego de la sucesión. Se ha dejado escuchar una de esas voces, la del historiador Lorenzo Meyer, cuyo diagnóstico ha sido duro.

Escribió el doctor Meyer que la causa de la derrota de Morena en más de la mitad de las alcaldías de CDMX fue “porque fallaron en movilizar a las bases”, pero no da nombres, quizá porque cree que ya se sabe quienes fallaron. Va a llover.

Notas en remolino.- Ayer en la entrevista que hizo Mario Campos en Foro TV a un dirigente de la industria farmacéutica se dijo sobre el desabasto algo que muchos, por sabido, se lo ha callado todo el mundo durante casi 30 meses: “el principal productor en México de medicamentos oncológicos ha sido Pisa”, empresa con la que hay pleito.

Seguirá el desabasto, pues, porque quizá es “cosa de principios”… Por cierto, ya le dijeron a Zoé Robledo que los hospitales que pondrá en marcha el Gobierno los manejará el IMSS-Bienestar, no la SSA ni el Insabi…

Hoy y mañana participará el titular de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard en la reunión ministerial del G-20 a celebrarse en Italia y luego tendrá encuentros bilaterales para atraer inversiones a México, entre otras cosas… Son días de chismorreos y en los lavaderos políticos ya empiezan a mencionar el nombre del director general de Pemex Octavio Romero…