Extrañó mucho ayer 13 de diciembre, el rechazo de Megacable a la propuesta de fusión que le hace Grupo Televisa para unir activos de sus segmentos de cable. Itaú BBA, Grupo Bursátil Mexicano, Santander, Goldman Sachs y muchas otras calificadoras, han venido opinando que esta fusión daría una fuerza financiera a ambas empresas que mejoraría su presencia nacional y viabilidad a futuro, además de hacerse de los recursos necesarios para competir en un sector altamente concentrado en un solo operador.

Si a esto le sumamos que con la sola filtración de la noticia el mercado bursátil reaccionó de manera positiva para ambas empresas, todavía menos se entiende este rechazo.

Ahora bien, no hay que olvidar que Megacable ha dado señales de enfrentar dificultades financieras. Tan solo este año ha tenido que subir dos veces los precios a sus suscriptores y es el único operador de telecomunicaciones que lo ha hecho.

Adicionalmente, sus ganancias han bajado y ha tenido un incremento en el número de quejas por sus fallas en servicios ante la Profeco.

Muchos opinan que esta fusión pronto será una realidad, incluso la propia Televisa dice que seguirá insistiendo y también asegura que muchos accionistas de Megacable han demostrado interés.

Seguro esto no ha pasado desapercibido para importantes empresarios como Mario Laborín, Claudia Félix, Sergio Mazan, Enrique Coppel, Nicolás Olea y muchos otros accionistas de Megacable, quienes deben tener claro que no solo serían una empresa más fuerte con un futuro mucho más próspero al fusionarse con Televisa, sino que además estarían recibiendo un bono de 14.8 mil millones de pesos por la transacción, una liquidez que hoy por hoy parece que su negocio no les está dando.

Elon Musk, fundador y dueño de Tesla, dejó de ser a partir de este martes, el hombre más rico del mundo, título que había retenido desde el año pasado. Fue desplazado del primer lugar en el índice de multimillonarios de Bloomberg por Bernard Arnault, dueño de la empresa de moda Louis Vuitton.

El martes, el patrimonio de Musk cayó a 168,500 millones de dólares, con lo que fue superado por el de Arnault (de 172,900 millones de dólares).

El también dueño de Space X y Twitter llegó a tener una fortuna de 340,000 millones de dólares. En lo que va de 2022, su patrimonio se ha reducido en más de 100,000 millones de dólares en lo que ha sido un caótico año para el magnate.

En abril, anunció que iba a comprar Twitter por 44,000 millones de dólares, acuerdo del que después se arrepintió e intentó salir. No obstante, tras meses de intentar echarse para atrás, la compra se materializó en octubre. Para financiar la adquisición tuvo que vender más de 15,000 millones de dólares en acciones de Tesla.

Hablando de Elon Musk, Twitter disolvió su Consejo de Confianza y Seguridad, de acuerdo a un correo electrónico.

El consejo, compuesto por grupos de la sociedad civil, asesoró a Twitter sobre cómo hacer cumplir sus políticas sobre contenido a fin de combatir el discurso de odio. El consejo se creó antes de que el multimillonario Elon Musk comprara la red social.

La acción se produce el mismo día en que la plataforma de micromensajes se movió para aumentar sus ingresos no vinculados a la publicidad digital mediante la reintroducción de un servicio de suscripción de pago que mostraría menos anuncios y ofrecería otras funciones.

La nueva jefa de confianza y seguridad de Twitter, Ella Irwin, quien se unió a la compañía en junio y asumió el cargo principal de supervisión del contenido de los usuarios y las políticas de seguridad en noviembre, dijo que la plataforma enfatiza moverse rápidamente para abordar el contenido problemático, incluso si eso significa tomar acción y averiguar detalles más tarde.