Más allá de las discusiones con motivaciones políticas, propias de las sociedades democráticas, el tema de la reactivación de la economía es, como se ha dicho otras veces, la auténtica alternativa del diablo.

Como explicó el doctor Hugo López-Gatell, se sopesaron los beneficios de la paralización de actividades para combatir la pandemia frente a los daños a la economía y el desempleo de cientos de millones de personas. ¿Y ahora?

Resolver la alternativa del diablo tendrá un costo, pero, explicó el subsecretario López-Gatell, “no hay mapas de navegación”. O sea que, parafraseando a Machado, tratarán de hacer camino al andar.

Militares: fútil y erróneo el debate

Desde hace casi dos décadas, las fuerzas políticas discuten en México sobre la constitucionalidad de que el Ejército y la Marina participen en tareas de seguridad pública. Un debate inútil, sostiene quien pergeña estas líneas.

A los ciudadanos de a pie no les importa quién les garantiza la seguridad pública, mientras haya seguridad pública. Discusión con motivaciones políticas, pues quienes hoy critican el rol de los militares, en el pasado reciente lo aplaudieron.

Como se dijo en este espacio, el decreto que asigna ese rol a los militares es una señal de ajuste a las premisas del inquilino de Palacio Nacional. Y, curiosamente, nadie pregunta ¿por qué el cambio? ¿Qué sabe? ¿Qué espera?

Los renglones torcidos de Palacio

El senador Ricardo Monreal, líder de la mayoría morenista, junto con los miembros de la Junta de Coordinación Política, dialogó con los dirigentes empresariales que participaron en la elaboración de las 64 propuestas para atender las crisis económica y sanitaria.

Advirtió que hay que estar preparados para la recesión que ha pronosticado el Fondo Monetario Internacional, al tiempo que advirtió que “los extremos, cuando hay crisis, no son afortunados”.

Tal parece que, por alguna razón, optaron por el toque político. No pocos pensaron que como decía Luca de Tena, también en Palacio Nacional escriben en renglones torcidos.

Notas en remolino

Si, como afirman, se reactivará el sector de la construcción, habrá algún alivio, pues los dineros de ese sector, una vez en marcha, no tardan más de dos semanas en reflejarse en la economía real... La reactivación dividió a los gobernadores panistas. Los del Bajío están contentos, los del norte, no. Los intereses dividen más que la ideología... Muy pocos toman en serio eso de que el presidente ha marcado una sana distancia con su partido, Morena. Aún no es tiempo... En algún momento el director general del IMSS, Zoé Robledo, tan agobiado, habrá de averiguar qué hacen sus colaboradores que los directores de los hospitales dejan estallar las protestas... Si Morena no apapacha a Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, éste puede jugarle las contras en la elección del 2021... El pasado 9 de mayo se cumplió un aniversario más del hundimiento del petrolero mexicano “Potrero del Llano”, atacado por submarinos alemanes, acción que llevó al gobierno de México a declararle la guerra a Hitler y aliarse con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial...