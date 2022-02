Los ataques y polarización en el país lo están llevando a un lugar distinto al sitio en el que debe estar, que es una zona en la que prevalezca la paz y sosiega social porque eso es lo que se merecen y quieren la mayoría de los y las mexicanas.

Normalmente las desavenencias escalan en espiral, porque ante una descalificación, viene otra de regreso, hasta que los descréditos son imparables.

Una acción provoca una reacción y las rencillas, agravios y malas interpretaciones van creciendo cada vez más. En ocasiones se internalizan de forma tal, que difícilmente pueden olvidarse y superarse.

En un conflicto, todos pierden. Es un juego de suma negativa, como dirían los economistas. Si esto se lleva a la arena pública, los costos son aún mayores porque los alcances también son más extensos.

Para resolver los problemas hay que ir a sus raíces y ver qué los causó y si hay varios factores que lo ocasionaron para poder resolver cada una de las vertientes del problema. Esto lo saben quiénes son resolutores de conflictos, porque para poderlos solucionar, se debe partir de las profundidades, tomando en cuenta y observando, todos los elementos que identifiquen por qué y cómo se fue gestan la desavenencia. Las ramificaciones de un problema llegan a ser tan grandes y variadas que hacen su resolución más complicada y que se pierda de vista el origen, por ello hay que ir a él.

Uno de los motivos de las discrepancias que se han visibilizado con mayor frecuencia por parte del presidente de la República, es la diferencia salarial que existe en el país.

En México queda claro que no existe una adecuada distribución del ingreso. Más de la mitad de la población vive con carencias materiales significativas y no tienen cubiertas sus necesidades básicas.

Preocupa y duele tanta injusticia y pobreza. Sin embargo, a través de descalificaciones y exhibiciones, se puede generar un problema social de dimensiones mayores. Una de las políticas que se debe instrumentar, es aumentar el salario mínimo para abandonar el concepto de que México es -era- competitivo por la mano de obra “barata y calificada”. La mano de obra barata es explotación del hombre por el hombre y está prohibida por el artículo 21, punto 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que “tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben [estar] prohibidas por la ley”.

También queda claro, que existen muchas zonas históricamente marginadas y abandonadas en el país, en las que no hay educación de calidad, tampoco acceso a las tecnologías de la información y difícilmente llega la seguridad social integral, agua potable y carecen de alimentación adecuada. Esto igualmente debe revertirse.

Incluso, organismos internacionales como Naciones Unidas han dejado ver tanto a nivel global, como de país en país, que las economías en el mundo han crecido en forma desigual y en general ha habido una apropiación también dispar de los recursos.

No obstante todo lo anterior, la pregunta es si ¿eso justifica que se visibilicen las disparidades de los ingresos de los mexicanos que no son servidores públicos? La respuesta es que no. Bajo ninguna circunstancia y menos a través de información reservada por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación que dice que “el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación”, se puede divulgar información de los contribuyentes.

El tema de las disparidades salariales es un aspecto recurrente en el conflicto que se encuentra presente en la arena pública. Por lo que hace a los servidores públicos el 19 de mayo de 2021, se publicó en el Diario Oficial d e la Federación, la “Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos”, que pasó bastante desapercibida y que abrogó la “Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Algunos de sus principios, son que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República y que “las remuneraciones son sujetas a vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes.” Así como que las remuneraciones se basan bajo el principio de fiscalización dice el artículo 4 de la Ley “V. Fiscalización: Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad, conforme a la ley”.

Aquí surge la siguiente pregunta, ¿el hecho de que los ingresos de los servidores públicos sean fiscalizados y exista la obligación de transparentarlos y rendir cuentas sobre ellos, permite que se comparen con los de un particular? En el mismo sentido que la respuesta anterior, no. No se puede exhibir el salario de un particular y compararlo con uno de los salarios de una persona obligada por la ley a transparentarlo.

La última pregunta que surge es: ¿Qué sucede si el particular es un profesional de la comunicación y parte de sus ingresos provienen de quienes tienen concesiones del Estado? Los profesionales de la comunicación tienen una protección reforzada en el ejercicio de la libertad de expresión, porque son el vínculo -aunque por el fenómeno de las redes sociales y de la velocidad en la que fluye la información, poco a poco se está perdiendo- entre la sociedad civil y las autoridades.

De manera que, por este lado, independientemente del desempeño del profesional de la comunicación, la exhibición de sus ingresos no tiene sustento legal, porque genera un efecto inhibitorio en la libertad de expresión, que no es permisible en un estado democrático, constitucional y de derecho.

Finalmente, en el extremo, de que quienes eroguen las remuneraciones de un profesional de la comunicación sean concesionarios de un bien público del Estado Mexicano como es el espectro radioeléctrico o de telecomunicaciones, que aquí nuevamente hay profesionales de la comunicación que son independientes, tampoco justifica que se fiscalicen y exhiban sus ingresos brutos, porque además, habrá que descontar los impuestos que paga para poder ver la cantidad neta que es lo que realmente recibe por el desempeño de su trabajo.

De manera que, el hecho de que un concesionario tenga derecho para “usar, aprovechar o explotar el bien del dominio público otorgado temporalmente” por el Estado, no autoriza que a uno de sus colaboradores se le fiscalice y se transparenten sus ingresos.

La otra probabilidad por la que el presidente de la República reportó los ingresos de un profesional de la comunicación, que deba explorarse más, es algo interesante en el discurso del Presidente que radica en la desconfianza que tiene para que lo derroquen como, él dijo, lo hicieron con Madero. En general, ha hablado muchas veces en sus conferencias de la ingratitud.

Por ello, quizá otra de las razones que se han convertido México en un lugar de tensión social obedece -además de las disparidades salariales- a que el presidente, quien es un hombre sin duda inteligente, quiere evitar lo que a su parecer es que la historia se repita, porque constantemente en sus conferencias matutinas habla de las traiciones históricas. En particular ha hablado de la traición del hijo biológico de José María Morelos y Pavón. También de cómo colgaron y expusieron la cabeza del cura Hidalgo por 10 años.

De manera que otra probable línea de análisis para la historia del conflicto que actualmente vive el país puede obedecer a que el presidente quiere evitar lo que él estima que lo que él llama “la prensa conservadora” lo derroque como ha sucedido en el pasado, de allí que quizá por eso, en sus mensajes señala que tiene el apoyo del pueblo, con lo cual a la vez lo está pidiendo.

Como conclusión, ya sea para visibilizar la mala distribución del ingreso o para evitar que la historia se repita, no tiene base legal, exhibir los ingresos de ningún profesional de la comunicación.