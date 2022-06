El fenómeno inflacionario que estamos observando es producto de múltiples factores, no cómo los países de occidente y no pocos analistas, particularmente de EU, han querido responsabilizar a la invasión de Rusia a Ucrania de este problema por su impacto en los energéticos y alimentos. Se dice que Ucrania es un altísimo proveedor de trigo, maíz y cebada por lo que, al estar impedida a comercializarlos, hay poco producto en el mercado global y por eso su precio. Esta afirmación es parcialmente correcta; este país produce 20% de estos cereales, sin embargo, no es nada ante el efecto del bloqueo occidental a Rusia, quien produce 75% de los fertilizantes que, sin estos, simplemente no hay agricultura. Una razón más ha sido la falta de previsión internacional al proceso de salida de la pandemia del Covid, ello ha representado la 1ª Gran Crisis de la Globalización en donde las naciones desarrolladas sacaron de sus fronteras sus manufacturas buscando disminuir costos laborales principalmente; los países asiáticos notablemente se beneficiaron de esta política ahora, al ser estos el origen de virus SARS-2-CoV, con vacunas poco eficaces y que, a estas alturas, siguen luchando con este patógeno han interrumpido prácticamente todas las cadenas de suministro y producción que van desde medicinas hasta componentes electrónicos de alta tecnología. Lo anterior aunado a una serie de barreras arancelarias de occidente contra oriente ha generado la escasez necesaria para impactar el proceso de formación de precios. Finalmente podemos agregar la existencia de cantidades industriales de euros, libras y dólares que en occidente se dedicaron a fabricar desde el 2008 para salir de sus crisis financieras primero y luego del encierro por la pandemia, así, volaron cheches a diestra y siniestra de parte de los gobiernos para ayuda contra Covid y, los bancos centrales, imprimieron dinero hasta cansarse para mantener altas las ganancias en los mercados. Las políticas fiscal y monetaria profundamente expansivas representan una más de las razones que dan origen a las tasas de inflación no vistas en cuatro décadas.

Para el caso de México, no existieron políticas de alivio a la sociedad durante la pandemia, no tenemos mucho que ver con el conflicto en el centro de Europa, pero sí somos parte esencial de la cadena global de producción y comercio de mercancías y, más importante, se ha provocado una alarmante baja en el nivel de inversión privada entre otras razones, por falta de estado derecho, a la par ha avanzado la delincuencia a tales niveles que los robos a los transportes de carga, el derecho de piso, las extorsiones y el control de zonas completas del territorio, incluyendo mercados de abasto e iglesias, impactan considerablemente en los precios de bienes tan esenciales como el aguacate, el huevo, el pollo, hasta las autopartes y los automóviles.