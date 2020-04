Como en los viejos tiempos del partido hegemónico del siglo pasado, ninguna dependencia del Gobierno de la República adelante información sobre el contenido del informe anunciado por el Presidente de la República para el próximo domingo.

Aún así, es evidente que hay muchas decisiones que no han sido tomadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo prueba que ayer recibió a los dirigentes empresariales para recibir sus propuestas.

A pesar de su tono rijoso de la narrativa de esta semana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador que sabe que está en un cruce de caminos. Sólo él decidirá por cual llevará a la Nación.

La futilidad de las teleconferencias

Después de todo no estuvo tan mal que el canciller Marcelo Ebrard auxiliara a la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero en la multitudinaria teleconferencia con las gobernadoras y los gobernadores.

Nos dicen que hablaron todos, no sólo para describir la situación de sus entidades en las emergencias sanitaria y económica, también para hacer propuestas y, sobre todo, para pedir asistencia al gobierno federal.

Ebrard tiene experiencia en estas reuniones multitudinarias. Terminó bien, después de todo, porque a todos se les escuchó y se tomó nota de propuestas y peticiones. Nada más, porque no se llegó a un acuerdo salvo la obviedad de "todos estamos en el mismo barco".

Se topa la 4T con la terca realidad

El manifiesto desacuerdo presidencial con los precriterios económicos que por ley tiene que entregar el Secretario de Hacienda Arturo Herrera, para algunos fue un público e incómodo descolón para el funcionario.

Visto bien y despacio, es un tema anecdótico, como anecdótica fue su desafortunada expresión de que la crisis sanitaria con todas sus consecuencias, "cayó como anillo al dedo para avanzar la transformación".

Ambos incidentes reflejan un estado de negación ante una brutal realidad que hace crujir las costuras tan cuidadosamente tejidas del proyecto presidencial. Dicen los que saben, la negación es un mecanismo de defensa, también "temporal y transitorio".

NOTAS EN REMOLINO

Los daños económicos que causará el cierre de las principales playas en los destinos turísticos más populares de la República no puede ser visto como un "daño colateral", sino como un inminente y gravísimo problema social que exige atención, no sólo declaraciones voluntariosas... Insisten los empresarios que si únicamente Pemex paga a sus proveedores los adeudos de este sexenio, sería una inyección para la reactivación económicas, pues los pagos pendientes suman 140 mil millones de pesos... ¿Qué harán los técnicos de la salud cuando en Estados Unidos, como en Europa, están a punto de hacer obligatorio que todos al salir de sus hogares porten mascarillas... Por cierto, la Cofepris asegura que no retrasa trámites de importación de insumos, que, por el contrario, los acelera. Como sea, en las clínicas y hospitales de la República hacen falta insumos que, según el director del IMSS Zoe Robledo son custodiados por el Ejército... Ya emitió reglas el gobierno de CDMX para que en mercados y tianguis se cumplan con reglas sanitarias contra el Covid 19.