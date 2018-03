Poderosos legisladores republicanos se reunieron con el equipo de la Casa Blanca y salieron con más dudas que respuestas sobre el rumbo de la política comercial de Estados Unidos.

No están seguros que la Casa Blanca entienda, por ejemplo, que la aplicación de un impuesto fronterizo provocaría caos económico en su natal Texas. O que sin exportaciones se arruinarían los agricultores del medio oeste de Estados Unidos.

Y se preguntan cuál será la política comercial del gobierno de Trump. Y parecen estar en la misma incertidumbre que estamos acá en México. Hermanos del mismo dolor.

Consejeros del INE y los no elegidos

Ya acordó la Cámara de Diputados emitir la convocatoria para registro de aspirantes a cubrir las tres vacantes que habrá en el Instituto Nacional Electoral para proceder a la elección de los tres nuevos consejeros.

Como siempre, hay voces que exigen la participación de las ONG en el proceso. Por supuesto que los legisladores que revisarán expedientes y examinarán a los aspirantes deben consultar y recibir las opiniones de los ciudadanos y sus organizaciones.

Sin embargo, no nos confundamos la tarea de elegir a los nuevos consejeros corresponde constitucionalmente a los legisladores elegidos en las urnas. Y a los dirigentes de las ONG no los eligió nadie.

PRD: ¿saltarán al vacío las tribus?

Al parecer, según informaciones periodísticas, las tribus del PRD se disponen a luchar por la sola lista de aspirantes a la candidatura presidencial y de alguna manera a enfrentar al jefe del gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera.

Ahora que por arte de magia las encuestas han recuperado credibilidad, quizá los dirigentes de las tribus debieran revisarlas para concluir que el señor Mancera es el mejor posicionado y es apreciable capital político del partido.

Quieren montar una competencia interna, como si el partido del sol azteca en su mejor momento. Parecen no darse cuenta del grave riesgo de que luego del 2018 sólo quede el cascarón.

NOTAS EN REMOLINO

Hoy estarán en Los Pinos el Secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson y el titular de Seguridad Interna John Kelly. Revisarán una eventual agenda para las pláticas sobre la relación bilateral. Nada más, pero nada menos... Por cierto, en Toronto, el Secretario de Economía Ildefonso Guajardo rechazó que en la revisión del TLCAN se puedan aceptar cuotas y aranceles... El Secretario de Salud José Narro dijo a Joaquín López Dóriga que no es tiempo de pensar si aspira o no a una candidatura presidencial. No importa, ya lo apuntaron. Claro no lo apuntó un priísta, sino el senador perredista Miguel Barbosa... La Secretaria de la Función Pública Arely Gómez no arriesgará el respeto al debido proceso y realiza auditorías para verificar la presunta corrupción en Pemex... El ex presidente Felipe Calderón reconoció la nota diplomática a Cuba que lamenta que le hayan negado visa. Ah, pero hay panistas que son más papistas que el Papa... El gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco , pidió la renuncia a su procurador. No pudo con la inseguridad. Ah, la realidad es cruel...