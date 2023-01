Quítale lo complicado a tus finanzas personales

El martes toqué, brevemente, el tema de la simplicidad en nuestras finanzas personales.

Conozco personas que tienen varias cuentas bancarias, otras tantas de inversión, además de una colección de tarjetas de crédito con distintos beneficios y programas de recompensa. Alguna vez algún lector me envió una hoja de cálculo con la que “manejaba” sus finanzas. Actualizar eso parecía un trabajo de tiempo completo.

Cuando hay demasiadas partes que se mueven, muchas cosas pueden fallar y afectar a otras. Tenemos que ocuparnos de que todo esté en sincronía y eso puede ser estresante. Además, puede significar distraer tiempo de cosas que realmente disfrutamos.

En cambio cuando tenemos una configuración simple y sencilla, es mucho más fácil mantener el control.

Tenemos que entender que el éxito financiero no tiene nada que ver con registrar exactamente hasta la moneda de cincuenta centavos que se nos cayó del pantalón.

Tampoco con estar moviendo dinero de un lado a otro en cuentas separadas o con usar una tarjeta de crédito distinta cada semana para “invertir” ese dinero durante más tiempo, mientras llega la fecha de pago.

El éxito tiene que ver con tener un sistema manejable, sencillo y que funcione para nosotros. Que nos brinde claridad y dirección, que nos dé paz y nos quite estrés. Para enfocar nuestra mente en otras cosas importantes.

Hace mucho tiempo yo tenía un sistema complejo. Me pagaban por mes. Cada vez que recibía mi salario lo transfería inmediatamente a un fondo de inversión de liquidez diaria.

Tenía tres tarjetas de crédito, cada una con fechas de corte y de pago distintas. Las usaba estratégicamente para poder aprovechar al máximo el financiamiento gratuito. Me sentía “inteligente” porque siendo totalero, no pagaba intereses a los bancos, pero sí los generaba al mantener mi dinero invertido.

Más de una vez, estando ocupado trabajando, se me pasó la hora límite para retirar mi dinero del fondo de inversión justo el día en que tenía que pagar la tarjeta. Lo hice al día siguiente temprano y afortunadamente no tuvo consecuencias, pero me sentí sumamente estresado.

También llegué a tener cuatro cuentas distintas en una distribuidora de fondos de inversión, para diferentes necesidades: ahorro patrimonial, educación de mi hija, fondo de emergencia y ahorro para vacaciones. Pensaba que “separar” mi dinero en cuentas individuales para objetivos diferentes hacía sentido. Hay todavía “especialistas” en finanzas personales que dan ese consejo.

Entonces cada mes, cuando recibía mi salario, entraba al banco y hacía cinco transferencias: a mi fondo de inversión y a estas cuatro cuentas separadas.

Era una locura, porque además, cada una de ellas tenía un portafolio de inversión diferente. Entonces tenía que hacer cálculos para asignar de manera óptima lo depositado a cada una de ellas.

Obviamente esto no fue sostenible. Llegó el momento en el que surgió la oportunidad de comprar una casa y tomé dinero de todas estas cuentas para el enganche.

Hoy en día manejo sólo una cuenta bancaria. Cada vez recibo mi salario, en lugar de “invertir” ese dinero mientras llegan las fechas límite y ganar unos cuantos pesos extras, mejor hago todos los pagos del mes y me olvido. Mucho más simple.

Me gusta usar una tarjeta de crédito para hacer todas mis compras (no me endeudo, siempre pago el saldo total cada mes).

Esto lo hago porque me siento más seguro. Sigo teniendo dos (ya no tres como antes) pero una es la principal y la que uso para todo. La segunda la tengo sólo como respaldo en caso de que la primera tenga cargos no reconocidos (me ha pasado y la sustitución del plástico a veces demora muchos días).

Lo anterior me ha ayudado también a que todos mis “puntos” estén en un solo programa de recompensas en lugar de andar desperdigados en tres distintos. Así junto los que necesito más rápido.

Además, mis pagos principales están domiciliados (también parte de mi ahorro). Aunque en México muchas veces esto no funciona tan bien. En algunos bancos, si la tarjeta tiene algún “bloqueo de prevención” justo cuando cae el cargo, puede ser rechazado.

Cada vez que recibo mi salario simplemente me enfoco en mi plan de gastos: asigno a cada peso que gano un trabajo.

Tengo muchísimo mejor control de mi dinero que antes, cuando tenía un sistema complicado (yo pensaba equivocadamente que lo que hacía era “inteligente” y “óptimo”). Siento más tranquilidad y menos estrés.

Sígueme en mi página: PlaneaTusFinanzas.com

Twitter: @planea_finanzas

contacto@planeatusfinanzas.com