A petición del gobernador de Baja California, Francisco Vega, panista de filiación, el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, buscará destrabar la iniciativa que modifica la ley de disciplina hacendaria.

La citada legislación tuvo el objetivo de impedir el endeudamiento desmesurado de los gobiernos de los estados y obligarlos a cumplir con ciertas condiciones para contraer deuda.

La iniciativa pretende relajar las condiciones a cumplir por los gobernadores, tema en el cual parece tener un exagerado interés el panista mandatario de Baja California. ¿Cuánto quiere endeudar a su entidad?

¿Y el reglamento de la reelección?

En las elecciones del próximo 1 de julio serán elegidos legisladores y alcaldes que tendrán la posibilidad de ser reelegidos, los diputados y alcaldes en tres años y los senadores en seis años.

Sin embargo, la legislación federal y las estatales no han sido actualizadas y mantienen requisitos para candidatos a la reelección iguales a cuando ésta no existía.

Si la próxima legislatura no hace una ley reglamentaria, dentro de tres años las elecciones locales podrían ser un herradero, un rompecabezas que nadie podrá armar.

Transporte, otro obstáculo en TLCAN

La Cámara Nacional del Autotransporte ha revelado que, en las negociaciones del TLCAN, el gobierno de Estados Unidos presenta propuestas que son inaceptables y dificultan acuerdos.

Les ha quedado más que claro que quieren mayores facilidades a las que en el pasado les dio México a las empresas norteamericanas, pero Washington no ofrece reciprocidad.

Y ése es el obstáculo insalvable que ha impedido acuerdos en el tema autotransportes y en otros temas del acuerdo trilateral, que el gobierno de Trump quiere ganar, sí, pero sólo ellos.

NOTAS EN REMOLINO

Es una provocación la que algunos, con objetivos electoreros, hacen propuestas para abrir en este momento un debate sobre la autonomía de la UNAM. Hace bien el rector Graue en insistir en el respeto a la autonomía, pero también en buscar que toda la comunidad universitaria se organice para controlar al narcomenudeo... Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, pese a los daños causados por la crisis petrolera en su entidad, ha logrado no sólo paliarlos, sino que lo ha hecho a la vez que se mantiene la estabilidad social... La negativa de un juez federal a dar la suspensión definitiva en el juicio de amparo solicitado por el empresario queretano Manuel Barreiro abre el espacio que necesitaba la PGR en su investigación por lavado de dinero y, de paso, abre una nueva etapa en la campaña contra el candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya... Antier, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reunió a los gobernadores priistas; se reunió con los gobernadores panistas... Los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano han acordado no sólo exhortar a los sacerdotes y párrocos a no hacer proselitismo entre sus feligreses, sino les han advertido que podrían imponérseles sanciones administrativas. O sea, que va en serio la imparcialidad eclesiástica... A la hora de pergeñar estas líneas, se informa que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí aceptó dictaminar sobre la prohibición del INE a debates entre los candidatos en la etapa de precampaña...

