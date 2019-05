Visitantes en aumento

Al que le pinta mejores resultados es a San Luis Potosí. Según el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, la actividad de los visitantes actualmente representa 3.1% del Producto Interno Bruto estatal.

El funcionario federal indicó que el año pasado la llegada de viajeros se incrementó 12.4%, alcanzando un promedio de ocupación hotelera de 64 por ciento. En este sentido, y en compañía del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, Torruco dijo que su visita en el estado que alberga la Huasteca Potosina es para ver la viabilidad de dónde puede consolidarse una terminal aérea, misma que consideró puede ser en Ciudad Valles o en Tamuín, con la finalidad de impulsar el desarrollo de la región.

Lo cierto es que la terminal del San Luis Potosí se encuentra aún en ampliación y no hay fecha de cuándo podrían concluir los trabajos de construcción. Retomando la buena nueva, el estado ya cuenta con 416 hoteles, equivalente a 13,031 habitaciones.

Esencial para tu empleo

Los empleados que dominan aplicaciones, programas y diversos dispositivos digitales pueden alcanzar una remuneración de 30% o más en comparación con quienes no utilizan la tecnología.

De acuerdo con la compañía europea Logiscool, que dirige Julieta Gómez, el lenguaje de la programación se ha convertido hoy en día en uno de los más demandados a nivel mundial.

Por ello, ya no es válido que a un menor se le restrinja usar una computadora o dispositivo digital, porque en su futuro laboral va a interactuar o incluso depender de esos dispositivos.

La directora expuso que la tecnología es una realidad que penetra cada vez más en todo tipo de empleos, y saber dominar diversos programas puede representar una gran oportunidad para el futuro de los jóvenes.

Seguridad extrema

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que dirige Manuel Escobedo, más de 33 millones de personas fueron afectadas por ataques cibernéticos en el 2017, es decir, una de cada cuatro, por ello es importante estar protegido contra ese tipo de riesgos que van a la alza.

Por eso, en la 29 Convención de Aseguradores que lleva el tema Panorama de Riesgos: Las Amenazas que Enfrentamos, y que se realizará los próximos 14 y 15 de mayo, se presentará un análisis sobre el uso de tecnologías disruptivas y ciberseguridad.

El presidente de la AMIS detalló que entre los ciberdelitos a los que se enfrentan los mexicanos se encuentran robo de identidad, secuestro de sitios web, ataque a servidores de empresas y robo de información confidencial de organismos públicos y privados.

No es de su gusto

No todo es felicidad y para 75% de los profesionistas mexicanos su situación laboral, que actualmente desempeña, no es satisfactoria y no le genera felicidad. Además, 95% de ellos dijo buscar un nuevo empleo a través de bolsas de trabajo en línea.

Y es que, aprovechando la conmemoración del Día del Trabajo, el Centro de Carrera Profesional de OCCMundial realizó una encuesta para conocer la percepción de los profesionistas en México respecto a su situación laboral y su actual empleo. Consecuencia de ello, se reveló que 87% de los solicitantes busca empleos a través de portales web, 5% en aplicaciones, 3% en redes sociales, 2% en recomendaciones, 2% a través de networking y menos de 1% en medios impresos.

La encuesta preguntó sobre lo que necesitaban para encontrar mejores oportunidades y reveló que 40% es tener capacitaciones y actualizaciones constantes, 23% comentó que el dominio del idioma inglés. Además, la mitad de los participantes que busca empleo refirió que necesita cambiar de trabajo de manera inmediata, 27% afirmó que lo hará en cuanto se presente una oportunidad.

Sí se valoran

Siguiendo con el tema laboral, resulta que en México los vales de despensa, caja de ahorro y servicio de comedor se ubican entre las principales prestaciones valoradas por los trabajadores. Y es que, de acuerdo con Sodexo, que en tierras aztecas dirige Thierry Guihard, indicó que uno de cada cuatro empleados considera que es pieza clave para mejorar su calidad de vida.

Con el tema del Día del Trabajo, la compañía de servicio informó que los programas de beneficios e incentivos sirven para atraer talento, mejorar la productividad o reconocer la labor de los empleados más destacados.

El sondeo, que fue realizado en el primer trimestre del 2019 a más de más de 7,000 trabajadores mexicanos, señaló que 60% de los encuestados manifestó que las prestaciones más importantes son las que les permite disfrutar de su familia. En México, de acuerdo con cifras de la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales, al menos 6 millones de familias se ven beneficiadas por la entrega de vales de despensa, ya sea a través de monederos electrónicos o impresos en papel.

Cobertura total

Al adquirir un automóvil, lo primero que se debe hacer es proteger la inversión con un seguro de cobertura amplia, a fin de prevenir contratiempos que pongan en riesgo la economía familiar y la seguridad personal, destacó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.