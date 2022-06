Cuando en la Isla de Manhattan pastaban búfalos ya había imprentas en nuestro país, dice desde su púlpito, orgulloso de las “culturas de 10 mil años” que sólo viven en su imaginación. Por cierto, las imprentas a las que alude no eran aztecas, mayas u olmecas; las habían traído los europeos. Pero el ejemplo puede aplicarse de otra forma: cuando los aztecas llegaron a lo que ahora llamamos Valle de México (siglo XIII), las universidades de Bolonia y Oxford ya llevaban más de un siglo abiertas y la Madrasa de Qarawiyyin, una universidad islámica fundada por dos mujeres, más de 300 años impartiendo conocimientos. Por cierto, en 1539, año de la llegada de la imprenta, lo que había en Manhattan eran lenapes cultivando maíz, frijol y calabaza.

¿Qué demuestra esto?, ¿acaso que los europeos y las naciones musulmanas estaban más adelantados? No, demuestra que el hombre que aspira a que su Transformación dure mil años ni siquiera sabe navegar en Wikipedia, tal vez ni siquiera usar una computadora.

El sueño de los mil años no es nuevo. Virgilio plasmó en la Eneida la idea de un “imperio sin fin”; la expresión Urbs Aeterna —ciudad eterna— del poeta Albio Tibulo (Elegías) se refería a que el imperio duraría para siempre. Una y otra vez aparece en la historia la fantasía de durar eternamente. Hitler creía que había fundado un régimen que duraría mil años. Pero las creencias no son realidades y el tiempo las borra. Los romanos duraron siglos, pero los nazis solo fueron una pesadilla de menos de 20 años.

Le gusta repetir que la transformación ya es irreversible, que está en la Constitución. Pero esta transformación que ahora se pregona en nuestro país ni siquiera tiene la cualidad de serlo, solo es una construcción de palabras mentirosas. El pueblo defenderá “mi Legado”. Todos los que aspiran a permanecer en el poder sueñan con un Legado que sus pueblos amen y defiendan. Sueños de dictadores que terminan siendo pesadillas para las sociedades.

¿O cuál es su legado? Ahora nos ha pedido otro año para tener todos los medicamentos y servicios médicos gratuitos. Mientras, seguiremos enfrentando escasez de medicamentos, servicios sanitarios burocratizados, falta de material y equipo, médicos y enfermeras cansados y con pocos alicientes.

¿Qué sigue?, ¿Otro año para pacificar el país? El hombre que una vez dijo que en cuanto llegara al poder los delincuentes dejarían las armas y tomarían los tractores ahora nos receta largos informes semanales con los arrestos y condenas. Informes sin contenido humano, de cifras sin significado. Afuera la muerte acecha. Un gobierno que se ha convertido en cronista de las muertes de mujeres, periodistas, jóvenes, mujeres trans. No se da cuenta de que esos informes, impersonales y autoelogiosos (“cero impunidad”) revelan la enorme indiferencia hacia las personas de carne y hueso.

Este año nos dicen que México no crecerá ni al 2%, que tendrá una inflación cercana al 7%. ¿Nos pedirá otro año para crecer al 4%? ¿Para crear empleos de calidad? ¿Dónde quedaron las burlas al crecimiento mediocre de los gobiernos neoliberales, los apoyos a los pequeños negocios, a los afectados por los desastres naturales? Quedaron en lo que todo está quedando, en la nada de los discursos vacíos.

A pesar de todo, la narrativa persiste. ¿La creen las personas? Es muy probable que no, pero el pasado se les aparece como algo peor y los apoyos sociales ayudan mucho a dejar pasar las cosas. Mientras, cada mañana él se pone en trance. A cada pregunta se ensimisma, se vuelve su principal escucha, se deleita con su propia voz, se conecta con fuerzas superiores, esas que le dicen que es el elegido, que no hay más camino que el suyo.

Pero él no es el pueblo, no habla en su nombre. No hay peor soberbia que la que se disfraza de humildad. Alguien debería recordarle la frase de Tomás de Kempis: "O quam cito transit gloria mundi".

La transformación que se anuncia no durará mil años, ni siquiera 20. La realidad es que duró unos cuantos meses y no la tiró la oposición, la derribaron los padres que clamaban por medicinas para sus niños con cáncer, las mujeres buscadoras, incansables, los periodistas asesinados, los Bartlett, la Casa Gris, los Sandoval-Ackerman, los Salmerón, los hermanos y primos recibiendo dinero y contratos, las mujeres asesinadas, la demagogia hacia los pueblos indígenas, los reales, no los imaginarios históricos, el desprecio hacia los ataques y muertes a las personas LGBT+, el AIFA, el Tren Maya y su devastación, Dos Bocas y su inutilidad, las continuas violaciones a las leyes, las consultas a modo y muchas más cosas.

La transformación no duró porque no tenía sustento, pero el desastre, ese sí durará muchos años.