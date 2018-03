Es innegable que la agresividad del Presidente Electo de Estados Unidos Donald Trump obedece a la fijación que tiene de cumplir su promesa de America Great Again , pues si no lo hace no gobernaría más de cuatro años.

Y lo le importa si sus decisiones de bloquear nuevas inversiones en México, en el contexto actual, provoquen una desestabilización económica, política y social en su vecino del sur.

Un elemento más para la estrategia mexicana en el diálogo sobre el TLC. Aunque Trump no ha aceptado aún, la Cámara de Representantes planea imponer IVA de 20% a todo lo importado de México. Y luego dicen que no es amenaza.

Lucha anticorrupción no es ocurrencia

Ha dicho la Secretaria de la Función Pública Arely Gómez que el establecimiento del Sistema Anticorrupción no es el resultado de una ocurrencia o un acuerdo político coyuntural.

Explica que se trata de implantar un sistema que empiece a eliminar, lo más rápido posible, prácticas arraigadas y mediante controles rigurosos y escrutinio implacable que permita castigar a quienes violen la ley.

La próxima semana la junta de notables nos dirá los nombres de los cinco que integrarán el Comité Ciudadano que regirá el sistema. Faltará que el Senado designe al Fiscal Anticorrupción.

Campeche ajusta en serio su gasto

Anunció el gobernador de Campeche Alejandro Moreno Cárdenas un programa de 25 puntos para ajustar el gasto público sin afectar los proyectos esenciales, a la vez que se mantiene el no cobro de tenencia.

Recorta el sueldo del gobernador en 25%, en 20% del gabinete estatal y 10% el de los subsecretarios y elimina gasto en celulares y de gastos médicos mayores para funcionarios de primer nivel.

Advirtió que, si bien los problemas vienen de fuera, la decisión es tomar decisiones de acuerdo a la realidad campechana, lo cual quizá es lo más positivo.

NOTAS EN REMOLINO

Todavía no se hacen los amarres, no amarra el PRI los consensos suficientes para que, como dicen en lenguaje legislativo, transite su iniciativa de eliminar a 100 diputaciones plurinominales y 32 senadores de primera mayoría Bien harían en Los Pinos en recordar a quienes diseñan las estrategias para la negociación del TLC que, desde hace muchos años las comunicaciones oficiales son escuchadas por agencias norteamericanas Quizá se equivoca el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín al usar el discurso de su campaña para tranquilizar a sus gobernados, tan preocupados por la reciente violencia En el Estado de México se abre el juego. La próxima semana el PRI escogerá su candidato, mientras el PAN y el PRD deshojan la margarita Por ciento, el dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador casi acampará en el Estado de México. Tratará de traspasarle algo de su carisma a su candidata Delfina Gómez La tragedia en un colegio de Monterrey y la difusión de imágenes revivirá la discusión sobre la libertad de expresión y, sobre todo, la responsabilidad de los medios