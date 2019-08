Hay un intenso debate porque la tasa de crecimiento fue de 0.1, lo cual produce declaraciones que, en estricto rigor, lo único que ganan es que cada quien piense sobre el tema según sus filias, sus fobias, prejuicios e ideología.

Nos dice el titular de la SHCP Arturo Herrera que es desaceleración, no una recesión, lo cual en cristiano sólo significa que la economía ha crecido más lento mes con mes, esa lentitud, empero, no es inocua.

Allá en el llano, entre más lento crece la economía, más sufren los ciudadanos de a pie. Lo dijo bien el Inegi: si las rebanadas allá arriba no crecen, menos crecen las rebanaditas de abajo. Sin digresiones semánticas, ésa es la economía real.

¿Queremos indefensión ante el poder?

Con todo respeto, fraternalmente, quien esto escribe se toma la libertad de reprocharle al presidente Andrés Manuel López Obrador la licencia oratoria que se tomó ayer con Agustín Carstens.

Se ha dicho aquí que la narrativa del presidente es narrativa de campaña, a lo cual, sin duda, tiene derecho, pero uno debe recordar que en campaña un candidato puede decir lo que quiera contra quien se le pegue en gana.

Sólo que ya es el presidente; y, insisto, quizá por edad de quien esto escribe, uno supone que el presidente acusa a una persona que aporte las pruebas suficientes.

Ayer me dio pena ver cómo un mexicano con reconocimiento y respeto internacional fue insultado por mi presidente.

Sin excepciones, el respeto a las garantías

Bien que se proceda contra los sospechosos de corrupción, pues la gente está harta de la impunidad, pero vivimos en un Estado de Derecho y los acusados de cualquier delito, por grave que sea, tienen garantizado el respeto a su derecho al debido proceso.

Preocupa que un funcionario federal explique que en casos de corrupción la garantía del debido proceso no es tan estricta. Claro, citó precedentes, pero uno supondría que las garantías son para todos, sin excepción.

Si empezamos con excepciones casuísticas, se abren puertas a eventuales abusos de autoridad, porque si hoy se violan las garantías de una exfuncionaria acusada de corrupción, mañana, también por excepción casuística, se pueden violar las de cualquier ciudadano.

NOTAS EN REMOLINO

Si la llamada ley garrote de Tabasco significara que también a nivel federal se evitarán chantajes como el de los “profesores” que mantuvieron bloqueadas las vías del ferrocarril en Michoacán, quizá habría que aceptarla... Ya en pleno arrebato, algunos nos hacen la “revelación” de que el director de Pemex Octavio Romero Oropeza discute el contrato colectivo con el dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps. ¿Por qué no? Es el dirigente del sindicato que tiene la titularidad del contrato colectivo de trabajo... Ahora viene una ONG con vínculos con la ONU a criticar a las ONG nacionales que se involucran en los sistemas anticorrupción. Nos dicen que están vinculadas con intereses políticos y empresariales. Kramer contra Kramer... Se reveló que las Adefas, ese rubro presupuestal que agrupa los adeudos pendientes del sexenio anterior, no se utilizó plenamente. Claro, por eso hay proveedores del gobierno federal que están cerca de la ruina porque no les pagan adeudos desde el año pasado... ¿Están seguros de que las brigadas que fumigan para combatir los mosquitos que propagan el dengue y enfermedades similares están trabajando a todo vapor? Ya se presentaron casos de dengue en el Istmo... ¿En serio? ¿Irán hasta por Carlos Ahumada?...