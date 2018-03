Hace mucho le escuché la frase a Joaquín López Dóriga: los debates son para quien los necesita. El tiempo ha probado el acierto de esa afirmación, pues es evidente que quienes no lleven ventaja en una campaña electoral los necesitan más.

Sin embargo, también los necesitamos los ciudadanos, particularmente los ciudadanos de a pie, que no forman parte de lo que con gran ingenio llamó Vicente Fox, “el círculo rojo”.

Porque así, podremos formarnos nuestra personal opinión, sin los filtros no siempre imparciales de los analistas políticos y los comentaristas y sin los rodeos y evasivas de los candidatos en las entrevistas de prensa.

Estructuras, la clave electoral

Desde la derrota de 2006, Andrés Manuel López Obrador aprendió la amarga lección que no importa cuánto cale un candidato en la opinión pública, que la opinión pública es más voluble que una vedete y la falta que hace una estructura nacional a cualquier candidato.

La estructura apenas regional y su excesivo optimismo le costaron la Presidencia en 2006. En 2012 ya no le fue útil la estructura perredista, siempre regional. Por eso fundó Morena, por eso ha procurado crear su propia estructura.

Hoy tiene operadores probados en las cinco coordinaciones regionales en que dividió la estructura morenista. Si no triunfa en julio, se dirá “víctima de un fraude”, sin reconocer públicamente que una eventual derrota puede deberse a fallas de su estructura o a que, como siempre, durante la campaña se fue de la boca.

Ni modo, Trump está en campaña

Sabemos que la más reciente charla telefónica entre el Presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario norteamericano Donald Trump tuvieron una áspera charla, lo cual no sorprende, pues Trump es como es. Y, porque está en campaña.

A ocho meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos, el mandatario norteamericano irá de discurso en discurso para apoyar a los candidatos republicanos. Eso resta credibilidad a la versión que de esa charla dio Trump.

En campaña, Trump dice lo que sea, miente con la mayor frescura. Ahora está peor, pues ya busca la reelección. Hasta tiene ya un slogan para su campaña de 2020 que le permita reelegirse: “Keep America Great”.



NOTAS EN REMOLINO



Ayer presentó el candidato presidencial del Frente – PAN, PRD, Movimiento Ciudadano-, Ricardo Anaya, la solicitud de registro de su candidatura ante el INA. Aprovechó para organizar un mitin que, sin duda, elevó su autoestima, pues hasta retó a López Obrador a un debate… Ayer, casi sin que acá muchos nos diéramos cuenta, empezó en Cuba la esperada transición generacional. Sería una lástima que, por compromisos con la Casa Blanca, el gobierno mexicano no lograra tener alguna presencia, como la de otro tiempo… Quien también registró su candidatura fue el candidato priísta al gobierno de Ciudad de México Mikel Arriola, quien ha sorprendido porque quizá logre los votos que hace décadas no tiene el tricolor en la capital de la República… Ya no sabemos quién tiene más ansias por los nombres de los candidatos a legisladores priístas, aquellos que aspiran a serlo o algunos de los más connotados comentaristas y analistas en los medios… La policía municipal de Tlaquepaque fue intervenida por las autoridades federales… Algunos relacionados con la industria cinematográfica nacional piden apoyo oficial, como antes, para revivirla…