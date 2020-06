La urgencia de recursos para los programas prioritarios del Gobierno de la República ha exigido ir más allá de la narrativa de la austeridad, aquella de "gobierno rico, pueblo pobre" y se ha convertido en obligatoria doctrina de la austeridad.

Nadie favorece los derroches, pero la restricción del gasto público, los recortes a machetazos, como el de gastos generales que elimina muchas computadoras en las dependencias, parece ir más allá de los límites de la prudencia.

Nadie, al parecer, escucha la advertencia de que la austeridad ya daña la operatividad de la administración. Es hora de que alguien recuerde que la mejor expresión de lealtad es decirle la verdad al Presidente, aunque se juegue el puesto.

T-MEC, ¿leyes de avanzada o ataduras?

Anuncia el coordinador de los senadores morenistas Ricardo Monreal que será hasta el 28 del próximo mes cuando se celebren las sesiones del período extraordinario para aprobar adecuaciones legales al T-MEC y otros temas de la agenda presidencial.

Aquí se ha dicho que son leyes que se aprobaran al vapor, pero hay algo más importante. Al estar contrarreloj, el gobierno y el Congreso ya nada podrán hacer para impedir el endurecimiento del marco legal para muchos sectores económicos.

Hasta que esté en vigor el T-MEC, nos daremos cuenta de que muchas de las reglas que aquí se aplicarán no se aplican en Estados Unidos ni Canadá. Capaz que descubrimos que lo que hoy vemos como ventaja, en el futuro puede atarnos las manos.

Cambios: ¿Quiénes son los ganadores?

La semana pasada, por distintas razones, hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador cambios en algunas oficinas gubernamentales y en organismos autónomos, con la advertencia de que no hay espacio para desacuerdos.

Como en las viejas novelas policíacas, alguien se benefició por cada uno de los cambios. En Salubridad, al despedir a Ana Cristina Laurel, el Presidente consolidó el poder del grupo que hoy la controla.

Los otros dos cambios, el de Conapred y el de la Comisión de Protección a Víctimas le darán al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas el control de ambas posiciones y, sin mucho ruido, consolida el poder que pacientemente ha buscado.

Notas en remolino

Pareciera que Palacio Nacional, por ahora, con provocaciones y declaraciones apabullantes, y las predecibles reacciones de us adversarios, hace de las elecciones tema de discusión pública, como si no hubiera una letal pandemia, una brutal violencia criminan y una crisis económica devastadora para las clases medias... El pecado de Yeidckol Polenvsky fue no poder hacer de Morena un partido, por no "institucionalizarlo". Por eso, según la costumbre, no será desplazada, se busca destruirla... En el hiperbólico discurso de funcionarios y partidarios del Gobierno de la República, se ha llegado a calificar la resistencia de un grupo de gobernadores como "rebelión". Abuso del lenguaje, por supuesto... No aprenden los anayistas, en su bancada del Senado ya empezaron a atacar a sus colegas panistas. Novatos... Ha decidido la SRE actuar desde la capitalista perspectiva costo beneficio para el traslado de las cenizas de los mexicanos fallecidos por coronavirus en Estados Unidos...