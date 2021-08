El tiempo permitirá saber si el zipizape de ayer 30 de agosto, en Donceles, cerca del Congreso de CDMX, entre policías y alcaldes panistas fue una celada, pero más importante permitirá saber quién armó la celada.

¿Quién gana? Diría Agatha Christie. Ganan los alcaldes de oposición que visibilizan el despojo de facultades, gana Morena, pues pinta a los panistas como provocadores, gana la línea dura que llevó Martí Batres a la Secretaría de Gobierno de CDMX.

Como siempre, pierde la policía por cumplir órdenes. Pierde la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum al dañarse su imagen. ¿Ella ordenó el operativo? ¿Operó Batres por su cuenta? ¿Quién se lo ordenó? En política no hay casualidades, hay causalidades..

Percepción altera larealidad, dice Palacio

Fue convocado al despacho presidencial el coordinador de la mayoría morenista Ignacio Mier, para discutir la estrategia para navegar la agenda oficialista ya sin mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

La nueva redistribución de fuerzas y la innegable dificultad para negociar con una alianza opositora más o menos sólida fueron temas, sin duda. Especulando, diría uno que a Mier le revelaron los secretos de crear percepciones que cambien la realidad.

Se le dieron razones para suponer que la alianza opositora puede socavarse si se genera sospechosismo entre sus integrantes. Eso explicaría por qué Mier declaró que “ve posibilidades de negociar con el PRI”. Hasta San Lázaro llegó el elogio: ¡bien!

Paradoja, futuristasque viven en el pasado

Es una paradoja que tantos estudiosos de la política intenten leer al sexenio con los mismos parámetros del pasado, más aún que con parámetros arcaicos quieren mostrar cómo será el futuro inmediato del sexenio.

Muchos creen que las elecciones del pasado junio, como en otros sexenios, marcan el inicio del debilitamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, dando como ejemplo la pérdida de la mitad de las alcaldías en CDMX.

Una pena que no entienden que el poder de este presidente, pese a los resultados en CDMX y la pérdida de la mayoría calificada, en estricto rigor aumentó. La miopía colectiva abrió la ruta al poder, si no ven un buen oftalmólogo. Lo consolidarán.

Notas en remolino

No todos lo dicen, pero la apertura de las escuelas es la vía para evitar tentaciones de cerrar otra vez la economía. Todos saben que la economía mexicana no aguantaría otro cierre como padecido al estallar la pandemia... Poco ayuda a su imagen la senadora Olga Sánchez Cordero al estrenarse en la mesa directiva y repetir la consigna morenista de que no se discutirá revocación de mandato, sino ratificación. La complacencia puede ser corrosiva... Nadie en el gobierno de la República quiere acordarse de la denuncia de Jaime Cárdenas al dejar el INDAPE, el engendro ese dizque para devolver al pueblo lo robado. Decía aquella denuncia que sus morenistas antecesores habían sometido al instituto a un criminal saqueo de sus bienes. Todos callados como momias ... Oportuna en estos memoriosos tiempos la sabia frase de Napoleón: “en política hay que sanar los males, jamás vengarlos”