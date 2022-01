No recuerdo en qué periódico leí la nota que comentaré, pero sí recuerdo su encabezado que informaba que Emilio Lozoya Austin había cenado la noche de Navidad en la cárcel. Seguramente que el redactor o el editor de tal noticia desconocen una regla básica del periodismo —de las pocas que yo me sé—. “Noticia no es que un perro muerda a un hombre, noticia es que un hombre muerda a un perro”. Lo que quiero decir es que si sabemos que Lozoya está encarcelado desde el 3 de noviembre del año pasado, lo lógico —el perro que muerde al hombre— es que haya cenado en la prisión. Noticia sería que hubiera cenado en el Hunan que tan gratos recuerdos le trae.

Pero la nota hubiera tenido un buen grado de interés si el redactor o el editor nos hubieran comunicado la clase de perro que mordió al hombre: ¿un rottweiler o un yorkshire terrier?; si el can tenía rabia o sólo lo mordió, dada su condición de mudo, para cumplir con el refrán de “perro que ladra no muerde”. Es decir, dado lo obvio de que Lozoya pasara la Navidad en chirona, la noticia hubiera subido algunos grados de interés si, dada la identidad del personaje, nos informan: ¿qué cenó? ¿Con quién cenó? ¿Puso árbol de Navidad en su celda o sólo nacimiento?

Alguien podría decirme de otra regla del periodismo desconocida por mí: ”No hay nada más viejo que el periódico de ayer”. Traer a mi columna una noticia publicada hace 20 días no es periodístico. No desconozco el precepto, lo que sucede es que desde que leí el artículo no he dejado de pensar en algo a lo que tenemos derecho los ciudadanos y que quiero exponer aquí. Así como en las mañaneras del presidente hay, semanariamente, dos secciones: “Quién es quien en los precios”, los lunes y “Quién es quien en las noticias falsas”, los miércoles. Establecer una vez al mes, un apartado llamado: “Quién es quien de los presos” donde se informe a la ciudadanía que —a pesar de que nos robaron los seguimos manteniendo— las actividades de los políticos presos: ¿En qué prisión están? ¿Quiénes los visitan? ¿Qué comen? ¿Cómo duermen? ¿En qué gastan su tiempo libre?

No sé a ustedes, pero a este redactor le interesa saber las condiciones de vida y los niveles de comodidad que tienen los políticos que por corruptos están en la cárcel. ¿Qué hace César Duarte en el penal de Miami mientras es extraditado a México? ¿Pensará en cómo invertir el dinero que jamás regresará al erario? ¿Podrá tener, Mario Marín, en su celda, dos bellísimas botellitas de cognac? Al caballista Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, ¿le dejarán, los días de visita, practicar equitación con los obstáculos que les ponen a las familias de los presos comunes? ¿Cómo habrán recibido a Cuauhtémoc Gutiérrez, los demás reclusos? ¿Lo habrán puesto a recoger la basura? ¿Podrá tener visita íntima de sus secretarias? Un reo que a mí en lo particular me interesa su destino por qué es reo-jete es el diputado pederasta Saúl Huerta Corona. ¿Qué tal si movió sus influencias y lo mandaron al Tribunal para Menores? Aunque tarde supimos que Kamel Nacif fue detenido en Líbano donde estuvo preso y luego salió bajo fianza. Por cierto durante su estancia en reclusión, mediante el desembolso de muchos dólares, para dormir escogió la más-morra (chiste norteño que para serlo necesita una falta de ortografía).

De buena fuente sabemos que Javidú, alias Javier Duarte, como parte de su rehabilitación sigue, en el encierro, haciendo poesía a la manera del sevillano Santiago Montoto. He aquí su última creación: “Por travieso, estoy preso, lo confieso. Mi proceso, está grueso, mientras yo subo de peso. Oh, ¿qué es eso?”.

Ojalá y mi idea tenga aceptación y pronto podamos saber: “Quién es quien de los presos”.