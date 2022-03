Querido diario,

Las cosas en el mundo están sumamente agitadas. Parece que las cicatrices de la historia no han sanado y comienzan a abrirse nuevamente.

En algunos países, las divisiones son ideológicas; en otros, por la mala distribución del ingreso. En otros más, sigue presente la discriminación racial y social o; el abandono institucional y social e inestabilidad en la que quedaron después de haber sido colonias durante el S. XX. Por último, ciertas naciones, tienen una mezcla de todo.

A lo largo de la historia de la humanidad, el equilibrio entre los Estados soberanos ha sido inestable. El mapa mundial está permanentemente colgado de alfileres.

Los acontecimientos recientes parecieran el inicio de una nueva desarticulación de fronteras o al menos el intento de ello. En otras palabras, estamos presenciando un desmembramiento de la frágil paz mundial y la recomposición del mapa internacional después de la Segunda Guerra Mundial y del desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991.

La guerra de Rusia con Ucrania cada vez sube más de tono y se busca que intervengan más naciones.

Quedé atónita cuando vi las imágenes en las que, a través de un ataque aéreo, los rusos dañaron severamente a un hospital de maternidad en Mariúpol, Ucrania. Los retratos y videos mostraban cómo salían las mujeres embarazadas con el rosto y cuerpo empolvado. Algunas tenían rastros de sangre en la cara y cuerpo. Me pregunté qué tenían que ver ellas con todo esto. Se encontraban allí, en un nosocomio, ya sea por un embarazo de alto riesgo, porque estaban por dar a luz o, porque sus neonatos estaban en terapia intensiva, media o esperando el alta médica. Las mujeres de cualquier nacionalidad, que están por parir, están en una de las situaciones de mayor vulnerabilidad. En el momento del parto se juegan su vida y la de sus hijos. Aquí no hay distingos. Estoy cierta de que tanto mujeres rusas como ucranianas, particularmente quienes acaban de alumbrar, tienen el mismo sentimiento sobre este suceso.

El día de hoy con preocupación internalizo la noticia en la que las autoridades de Ucrania señalan que las fuerzas rusas mataron a un periodista estadounidense. Pertenecía a la prensa internacional y pretendía reportar lo que estaba sucediendo. Este hecho, espero que no escale más el conflicto, pero nada se puede descartar.

Como si esto fuera poco, antier, la India lanzó un misil nuclear en forma accidental en contra de Pakistán. Ambos países hasta antes de su independencia del Reino Unido eran un mismo territorio. Pakistán formaba parte de la India, sin embargo, se separaron por cuestiones religiosas. Pakistán se erigió como un estado musulmán en 1947 y la India con la escisión de su territorio, como un estado hindú y politeísta. La división de su territorio precedió a una de las más grandes y polémicas migraciones del S. XX. La línea fronteriza fue articulada, no por un hindú, no por un paquistaní, sino por un inglés, Cyril Radcliffe. Así fue como la India se partió en dos pedazos. ¿Qué va a pasar con el misil lanzado accidentalmente? ¿Por qué no ha recibido la atención mundial que sí tienen otros conflictos? ¿Por qué no los han volteado a ver con la importancia que el caso requiere?

Querido diario, México también está participando activamente en el desconcierto de las Naciones. La vida pública se ha puesto también muy intensa, con desacordes significativos que impiden que el país tenga buena marcha y relación dúctil con otras naciones.

El 11 de marzo, llamó mi atención un comunicado del gobierno de la República, que entre otras cuestiones plasmaba adjetivos calificativos a diputados europeos. En forma genérica y dirigido a todos y todas, señalaba “[b]asta de corrupción, de mentiras y de hipocresías.” Continuaba diciendo “[e]s lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”. Después de instruirlos al decirles “sepan diputados” -se refiere a los eurodiputados-, el comunicado seguía diciendo que México había dejado de ser Tierra de conquista y que ahora no se reprimía a persona alguna, que hay libertad y democracia, así como que se respeta el trabajo de periodistas. Luego les imputó que guardaron “silencio cómplice” de la violación a los derechos humanos del pasado. Finalmente señalaba, que si México estuviera en la situación que el “panfleto” que emitieron decía, el presidente mexicano no estaría respaldado por el 66% de los ciudadanos. Les solicita “evolucionar” y que dejaran de tener una “manía injerencista” “disfrazada” de buenas intenciones”.

Es mañana pensé que le estaban haciendo una jugada muy sucia al presidente. Con asombro me pregunté si no se daban cuenta de la situación del mundo y de México con los espionajes, debilitamiento institucional, y demás graves cuestiones internas, como es la falta de recursos suficientes del Estado para atender tantas diversas necesidades que demanda la población que históricamente ha sido abandonada, como para llegar a tanto.

Así fue como me convencí de que este comunicado que es claro y directo, que les dice que como europeos son corruptos, mentirosos, hipócritas, reaccionarios, golpistas, que los califica de “borregos”, cómplices, injerencistas, de disfrazar las cosas de buenas intenciones, que les recomienda evolucionar y que paradójicamente les reclama que en el pasado no se pronunciaron sobre la situación de México, resultó no creíble. Concluí que era fake news.

Creí que quien lo redactó, lo había hecho consciente de cada una de las descalificaciones y que eso no se hacía. Cerré ese capítulo y pasé a reflexionar sobre cuál sería el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en México.

Concluí que aún con el aumento del precio del petróleo crudo, el aumento en el precio de la gasolina provocará a su vez el ascenso en el precio de los productos de la canasta básica. Estimé que esto generaría descontento, presión social y más pobreza.

Para mi sorpresa, el comunicado era real, entonces me pregunté qué pasaría si una persona, distinta al presidente de la República, hubiese utilizados esos adjetivos calificativos. La respuesta no esperó, si hubiese utilizado esos adjetivos calificativos, incluso en las primeras etapas en la vida de una persona, la hubieran mandado a la dirección y le hubiesen puesto un reporte hasta que meditara sobre el daño causado.

Rápidamente quise leer la resolución del parlamento europeo que ocasionó el comunicado del gobierno de la República para ver qué fue lo que ocasionó la reacción del presidente. Pensé encontrar con el mismo tono, constantes descalificaciones, pues solamente así se entendería, más no justificaría, una reacción tan fuerte.

La resolución europea señala que “[c]onsiderando que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra, según diferentes organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales; que, según Reporteros Sin Fronteras, en 2021 y por tercer año consecutivo, México fue el país más peligroso del mundo para los periodistas y ocupó el puesto 143 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2021”.

Continúa diciendo que “[c]onsiderando que el Acuerdo Global UE-México incluye cláusulas sobre derechos humanos y democracia, concretamente en sus artículos 1 y 39; que el diálogo de alto nivel UE-México sobre derechos humanos que tuvo lugar en 2020 culminó en un acuerdo sobre el trabajo conjunto en México para reforzar la protección de los defensores de los derechos humanos;”

Y que por ello, la Unión Europea, “1. [c]ondena[ba] las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, incluidos defensores del medio ambiente y de los pueblos y comunidades indígenas; pide a las autoridades que investiguen los asesinatos de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial y, en el caso de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, de conformidad con el protocolo aprobado para la investigación de los delitos contra la libertad de expresión.”

Finalmente, dice también que la Unión Europea “[i]nsta al Gobierno de México a que adopte medidas concretas, rápidas y eficaces para reforzar las instituciones nacionales, estatales y locales y a que aplique un conjunto de estrategias urgentes, exhaustivas y coherentes de prevención, protección, reparación y rendición de cuentas con el fin de garantizar que los defensores de los derechos humanos y los periodistas puedan continuar sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones, en consonancia con las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; …”

Para ver si hay injerencia o no de un grupo de países como es la Unión Europea, sobre aspectos relacionados con la democracia, respeto a los derechos humanos, cláusulas de no corrupción, transparencia y, rendición de cuentas, es necesario analizar Acuerdo Global UE-México.

En dicho acuerdo, entre otras cuestiones se pactó que habría una nueva relación entre las partes y que “ambas partes se compromet[ían] también a cooperar en cuestiones como el cambio climático y los derechos humanos; trabajar juntas en cuestiones como la lucha contra la pobreza o en la investigación sobre nuevos medicamentos.” Sobre la “lucha contra la corrupción” señalaron que sería el primer acuerdo comercial de la Unión Europea “que incluy[e] medidas para mejorar la coordinación de la lucha contra la corrupción en los sectores tanto público como privado. Incluye asimismo medidas para combatir el blanqueo de dinero”.

Los profesionales de la comunicación ejercen un derecho humano que es el de la libertad de expresión. Los periodistas deben tener garantías reforzadas como gremio para que se les proteja en su quehacer. En todas las agrupaciones, no solamente en la asociación de los periodistas, hay quienes no se desempeñan adecuadamente. Sin embargo, por unos cuantos, no deben pagar todos, ni tampoco que se desconozca el derecho reforzado y protección especial que merecen al hacer su trabajo. Ni tampoco que haya una autocensura para evitar llegar a la pantalla de la mañanera.

Es una línea muy delgada lo acordado en el Acuerdo Global Unión Europea y México, como para haber dado lugar por la resolución que emitieron, pero también la reacción mexicana de calificarlos de corruptos, mentirosos, hipócritas, reaccionarios, golpistas, “borregos”, cómplices, injerencistas, poco evolucionados y que disfrazan las cosas de buenas intenciones, si es que pasaron esa línea, que requiere de un análisis más profundo, ni por asomo, fueron las formas correctas.

Advierto que hay mexicanas y mexicanos que hacen todo lo posible por un futuro mejor, para que disminuyan las asimetrías sociales en México y, dentro de la medida de lo posible, se vayan fortaleciendo las instituciones y, se creen empleos, pero no se está pudiendo. No está habiendo espacio para libres e independientes pensadores.

Querido diario, termino con esto, muchos queremos un clima de paz y seguridad, sin violencia ni agresiones, en el que impere el estado de Derecho y en que no haya miedo. Estoy triste por lo que pasó.