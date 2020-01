En estos días habrán ustedes recibido muchas peticiones y estarán agotadas. Esta carta llega además con retraso. Podría pedirles una escoba para barrer la simulación, un trapo para espantar los enojos, una jerga para limpiar el discurso social de estigmatizaciones, un plumero para quitar el polvo de las ilusiones perdidas y mil objetos más. Sin embargo, dada la demora de estas líneas, me conformaré con hacerles unas preguntas, tal vez sin respuesta, que no está de más enunciar ante un panorama incierto.

En este inicio de año hay quienes creen entender lo que está pasando en México y en el mundo, pero muchas tenemos más dudas que certezas y preguntas muy básicas: ¿En qué dimensión deambulan el sentido común, la memoria y la empatía? ¿En qué momento se alejaron de estas tierras? ¿Cómo recuperarlas?

Vean ustedes: Los incendios han arrasado la Amazonía y devastan amplias regiones de Australia, mientras en los polos se derrite el hielo. Y todavía hay quien niega el cambio climático, quien se empecina en seguir el mismo curso desastroso de un desarrollo que contamina aire, agua y tierra, enferma a millones y mata lentamente —o de golpe como ahora— a animales y personas. El “más común de los sentidos” debería bastar para abrir los ojos de dirigentes que hoy apuestan por energías fósiles o presumen nuevas armas de guerra que sólo traerán más muerte y desolación. Ni los estudios científicos, ni la persistencia de Greta Thunberg, ni los billones de dólares quemados en bombas que de “inteligentes” no tienen nada, han bastado para detener las locuras de un “progreso” que beneficia a muy pocos, incapaces de pensar que sus descendientes podrán tener mucho dinero, pero no aire para vivir, por no mencionar a las millones de personas que apenas subsistirán en ciudades acosadas por inversiones térmicas, en campos arrasados y costas inundadas.

Si la memoria no estuviera extraviada en alguna biblioteca, clausurada por falta de fondos, si no perturbaran el recuerdo toneladas de noticias falsas y discursos engañosos, quizá la sola imagen de las bombas sobre Bagdad en el 2003 o de los derrames de petróleo en el Golfo en el 2010 detendrían la imaginación caprichosa de quienes, en el país del norte y aquí mismo, se reafirman en sus planes de destrucción del medio ambiente y de la vida; cada quien en su escala, uno amenazando con bombardear sitios culturales, otro asegurando que “sus” megaproyectos se harán a toda costa, como si Irak o Irán fueran su campo de juego y el Istmo y el sureste un feudo colonial.

¿Y la empatía? ¿El ponerse en el lugar de otras y otros? Los gobiernos, sus integrantes, desconocen esa palabra. Hablan de “democracia” y “justicia”, dicen defender los intereses de su país o del mundo, pero los interpretan a su modo, desde la burbuja en que el poder encierra a quienes lo conciben como dominación.

¿Y la empatía de la ciudadanía común? Hacia los demás, semejantes o diferentes. ¿Dónde quedó el pudor de no regodearse en la desgracia ajena? ¿Dónde la capacidad de pensarse en el lugar de la otra, extorsionada, amenazada, asesinada, secuestrada, maltratada? ¿Y la capacidad de indignarse ante el cinismo de quien culpa a esas víctimas —mujeres, niñas, hombres, niños— de su dolor o de su propia muerte? Existe, sí, en colectivos y grupos que recuerdan, actúan y sienten junto con otras y otros: los pacifistas, las buscadoras... pero es más escasa, o tímida, de lo que nos urge.

Convertir las preguntas retóricas en petición es una trampa, cierto. Confío, sin embargo, Magas, en su generosidad ancestral para darnos, a sociedades y personas, más empatía y tenacidad para enfrentar y contrarrestar las plagas de la violencia, la impunidad, los caprichos, la desmemoria y la arrogancia.