Un amigo venezolano me explicó una de las razones por las cuales su país sigue bajo el yugo de la dictadura castro-chavista. “Hace muchos años, el chavismo dejó de ganar las elecciones, el problema es que la oposición sigue perdiendo”.

Los mexicanos necesitamos entender esta realidad y evitar a toda costa que la oposición se fragmente, se diluya y se neutralice a sí misma. A estas alturas y con el deterioro que el mismo gobierno provoca, el riesgo no es que el partido en el poder vuelva a ganar, sino que la falta de una verdadera oposición unida pavimente el camino para que sigan gobernando los peores entre los peores.

Aunque aún hay mucho por hacer desde la sociedad civil, poco a poco se ve y se siente cómo una masa crítica de ciudadanos crece y se consolida para convertirse en la oposición que le urge a México; ese contrapeso indispensable para detener, frenar y pronto empezar a revertir el daño profundo que la 4T y el gobierno están causando al país.

Nunca antes nuestra frágil democracia había corrido tanto riesgo de desaparecer; nunca antes nuestras libertades habían sido amenazadas en este extremo. Por eso, la única prioridad es unirnos, llamar al voto útil y organizarnos estratégicamente para recuperar a México en el 2021 y 2024.

Si bien es cierto que todo suma, la realidad es que a México le urgen nuevas caras, nuevas propuestas que entusiasmen y liderazgos auténticos capaces de crear nuevas alternativas, pues más de lo mismo sólo le daría fuerza al tirano, quien no cesa de desacreditar a todos los que ya han tenido o aspiran a tener poder.

El liderazgo de Gilberto Lozano y el avance del Frente Nacional Anti-AMLO FRENAAA, el regreso de Ricardo Anaya a la vida pública, el registro en disputa de México Libre ante el Tribunal Electoral y un sinnúmero de organizaciones y grupos que crecen en todo el país abren la interrogante: ¿qué clase de oposición estamos construyendo? A estas alturas y conscientes de la amenaza que nos acecha, debemos preguntarnos: ¿qué tipo de oposoción necesitamos?

La respuesta es contundente: una sola, una verdadera, una fuerte, una en donde cualquier diferencia se ponga de lado para reconocer que la única prioridad es salvar a México de la tiranía, el autoritarismo y el intento de dictadura que buscan imponer desde el poder.

No hay tiempo que perder, no hay más cálculos políticos que hacer, sólo unidos podremos detener y revertir el mal que nos asfixia. No es momento para nada que no implique buscar y construir unidad. El tiempo es corto, desde el poder avanzan con todos los instrumentos posibles y todo el dinero lícito e ilícito para hacer lo que sea necesario con tal de ganar en el 2021 y 2024.

Si queremos evitar la venezolanización, argentinización o avanzada del socialismo en México, como sea que se le quiera llamar, tenemos que evitar, a toda costa, caer en la trampa de la división. Cuidado con el ego de los líderes que avancen para consolidar la oposición. Ahí está una de las claves que puede salvar o condenar a México. Es momento de trascender cualquier diferencia para convertirnos en la verdadera oposición que necesitamos. Aún estamos a tiempo.

