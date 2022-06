La pregunta que encabeza esta columna, es una paráfrasis de la canción ‘Qué te ha dado esa mujer’ de Gilberto Parra, que a dueto cantan Pedro Infante y Luis Aguilar en la continuación de la película ‘A toda máquina’. La secuela fílmica se llama como la canción, cuyo título parodiado me sirve de introducción al tema de hoy: Me encantaría preguntarle a Andrés Manuel López Obrador: ¿Qué te ha dado ese fiscal que te tiene tan engreído? Dos aclaraciones: Una, el diccionario de la RAE define el adjetivo engreído como “una persona demasiado convencida de su valer”. Así mismo, determina que en México, entre otros países hispanoamericanos, el verbo engreír es sinónimo de encariñar, y en Bolivia, Panamá, Perú, Dominicana y Puerto Rico equivale a “consentir demasiado a un bebé”. Dos, como ya habrán adivinado lectoras y lectores el fiscal de mi interrogante es Alejandro Gertz Manero, el primer fiscal autónomo que tiene nuestro país, al que percibimos más lento que el caballo del malo; nos da la impresión que trabaja menos que el Ratón Pérez en un asilo de ancianos; y por lo mismo nos parece más inútil que un espejo retrovisor en un avión.

Además, es experto en fabricar delitos, utiliza su cargo para venganzas y asuntos personales, es un académico plagiario, asesora a delincuentes, ha practicado y practica la corrupción de alta gama puesto que en toda su vida, si bien ha ocupado cargos de relevancia, no ha ganado tanto como para tener múltiples propiedades en México, en España, en California y Nueva York.

El artículo 102 constitucional, inciso IV, establece: “El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley”. Al ser cuestionado sobre los escándalos y polémicas en las que se ha visto envuelto Gertz Manero y el motivo de su no intervención para llamarlo a cuentas y solicitarle su retiro del puesto, López Obrador ha respondido que la Fiscalía General de la República es una institución independiente y mientras el fiscal no cometa una falta grave él no piensa inmiscuirse.

Sorprendente la laxitud del mandatario. ¿Qué no le parece una falta grave que desde su cargo el fiscal aconseje a los familiares del corrupto delincuente Lozoya sobre cómo llevar la defensa del detenido? ¿No es una falta gravísima el haberles fabricado un delito, como ya se comprobó, a la pareja de su hermano Federico y a la hija de ésta, Alejandra Cuevas, por lo que estuvo en la cárcel más de 500 días; y que ahora haya abierto una investigación, por una supuesta tropelía ambiental, contra el hijo de Alejandra para continuar con su enfermiza venganza? ¿No es grave que el fiscal haya emprendido una persecución política contra quien fuera consejero jurídico de la presidencia? ¿También es grave y una falta de ética que Gertz Manero no haya presentado la declaración de sus cuantiosos bienes y propiedades y, sobre todo, jamás haya explicado satisfactoriamente el origen lícito de las mismas? ¿Qué falta considerará grave AMLO para retirar, legalmente, de su cargo al indefendible e irrepresentable fiscal?

¿Qué te ha dado ese fiscal que lo consientes como a un bebé en Puerto Rico, querido amigo?

Lluvia

Sería por las veladoras que el gobernador pidió a los neoleoneses que encendieran para que lloviera; sería por la danza de la lluvia que aquí propuse bailaran Samuel y Mariana; o tal vez, por bombardear las nubes con descargas de yoduro de plata, el caso es que la naturaleza se apiado de Nuevo León y regiones aledañas y por fin está lloviendo en el nordeste del país. Congratulaciones.

Punto final

El dentista.- Señora, le he implantado un diente postizo.

La señora.- Muy bien, doctor. ¿Me lo puedo cepillar?

El dentista.- Con gusto. Salgo a las ocho.