¿Qué tan completo es lo preliminar?

En enero de 2022, INEGI reportó cifras preliminares sobre las defunciones registradas de enero a junio de 2021 y, seis meses después, nuevamente presenta cifras preliminares, pero ahora de enero a diciembre de 2021. Esta modalidad -inaugurada durante la pandemia de COVID19 en 2020- de difundir cifras preliminares meses antes de publicar las definitivas puede resultar de mucha ayuda para los analistas de la mortalidad, pero también de utilidad para el público en general si se le informa de manera simple y sin muchos rodeos sobre las causas de muerte, su distribución por edad, sexo y entidad federativa en donde se residía habitualmente la persona que falleció. Saber más lo que pasa en México en materia de mortalidad de manera anticipada, nunca está por demás.

Si bien las cifras preliminares publicadas en enero dejan claro que son incompletas pues representan los registros de seis meses del año, queda la duda de que tan completas están, las que se difunden a finales del mes de julio. Las autoridades saben que, al circular las cifras preliminares de defunciones del año anterior, los interesados en el análisis de la mortalidad someterán los datos a intensos escrutinios para encontrar áreas de mejora en la calidad y la cantidad de las cifras reportadas. Sin embargo, INEGI a través del comunicado de prensa se cubre, y advierte que la información definitiva se publicará en Octubre de 2022 “… esta información preliminar refleja el avance del proceso de confronta, pues la SSA cuenta con mecanismos de búsqueda intencionada de muertes maternas, infantiles y otras causas sujetas a vigilancia epidemiológica…”

Por lo mismo, analizar 1,117,167 defunciones registradas por INEGI en 2021 (aunque sean preliminares), permite identificar tendencias, variaciones no esperadas, pero, sobre todo, áreas para mejorar los registros de las defunciones en México. Aunque no hay una fuente directa para saber si el total publicado es el “bueno”, si podemos usar estimaciones de las defunciones de 2021 de agencias internacionales como referencia.

Recientemente la División de Población de la ONU publicó que para 2021 se estiman 1,191,716 defunciones en México, es decir, 75 mil más que el reporte preliminar de INEGI. La diferencia entre los datos de la ONU e INEGI en hombres es de 69,000 muertes y de 6,000 en mujeres. Si se observa la tendencia de las defunciones en México de 2010 a 2021 (ver gráfica 1) notamos inmediatamente el incremento por la pandemia de COVID19 en 2020, pero si además medimos el cambio anual del número de defunciones por sexo encontramos, como se puede ver en el cuadro dentro de la gráfica, que en los primeros diez años de la década el indicador fue muy parecido en hombres y mujeres, pero entre 2020 a 2021 es muy diferente. En las mujeres las defunciones preliminares de INEGI aumentaron 5.6% en un año y en hombres 0.7%. Esta observación da pie a dos preguntas ¿Por qué aumentó más el número de defunciones en mujeres que en hombres en 2021? ¿Se corregirá esta diferencia con las cifras definitivas o está vinculada a cambios en la mortalidad en ciertas causas y grupos de edad?

Por el momento -con las reservas de usar “cifras preliminares”- se puede decir que de 2020 a 2021 se registran 25,666 defunciones más en mujeres en México; la mitad de esas defunciones suceden en mujeres mayores de 70 años, 40% en mujeres de 40 a 69 años y 9% entre los 25 y los 39 años. Entre los estados hay grandes diferencias. Con excepción de ocho estados que por el momento acusan cierto descenso en el último año, los demás muestran un incremento entre 2020 y 2021. Cinco estados aumentaron más de 20% el número de defunciones en mujeres en un año (Colima, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo), sin embargo los que más contribuyen al incremento son Puebla, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Los cinco suman 63% de la diferencia.

Como era de esperarse, las causas que explican este incremento son COVID-19 y la enfermedad isquémica del corazón. Ambas concentran 85% del incremento de las defunciones en mujeres. En el cuadro 1 se presentan las dos causas de muerte y el total de defunciones en 2020 y 2021, así como la diferencia absoluta entre los dos años. Resulta muy extraño que en las mujeres se registre un aumento mayor en estas causas que en hombres cuando se sabe que son causas más frecuentes en los varones. Se observa en el cuadro 1 que la razón de defunciones de hombres/mujeres dice que por una muerte de COVID19 en mujeres hubo 1.8 en hombres, pero esa razón bajó a 1.56 en 2021. Además, lo que hace dudar de la veracidad de las cifras preliminares es que en las mujeres las muertes por COVID19 aumentaron 16,000 y en hombres 8,000. Situación similar se observa en las muertes por enfermedad isquémica del corazón que usualmente es más común en hombres que en mujeres.

Desafortunadamente éstas no son las únicas causas de muerte que varían. En particular, llama la atención el incremento de homicidios en mujeres, pero no en hombres, así como el aumento en accidentes de vehículo de motor y otros accidentes; en total las lesiones accidentales e intencionales aumentaron 4.4% en un año. Muy sospechoso es el aumento de muertes por enfermedades del aparato digestivo en las mujeres que acumulan 7.7% del total del incremento de defunciones y en los hombres el incremento es menor.

Es claro que hay que esperar unos meses para salir de dudas, pero definitivamente es un foco de alerta de algo inesperado. La calidad con la que se están llenando los certificados de defunción tiene que ser vigilada de cerca. En 2021 se incrementa el número de muertes por causas mal definidas en mujeres, pero también por causas no especificadas dentro de los capítulos de tumores, cardiovasculares, digestivas y respiratorias. Esperemos que a los encargados de las estadísticas vitales les dé oportunidad de revisar con cuidado el reporte preliminar y corregir lo que sea posible. Pero si no fuera el caso, tendrán que ir preparando los argumentos que ayudan a entender las razones de los cambios en las tendencias de la mortalidad de las mujeres en México y justificar que no son producto del deterioro de la calidad del registro.

*El autor es profesor de la Universidad de Washington del Departamento de Ciencias de la Medición en Salud y del Instituto para la Métrica y Evaluación en Salud.

https://www.healthdata.org/about/rafael-lozano

Twitter: @DrRafaelLozano