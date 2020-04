Los integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus observadores (OPEP+) acordaron recortar la producción de crudo a nivel global; el principal objetivo: mantener a raya el almacenamiento del mismo que está llegando a sus límites, además de intentar estimular su precio y evitar que surjan ventajas competitivas para un determinado país una vez que la demanda por el hidrocarburo vuelva a subir. México decidió manifestarse en contra y abandonar la negociación; algo que desafortunadamente nos dejó en una situación sumamente vulnerable.

El viernes pasado, los miembros de la OPEP+ acordaron reducir su producción petrolera en 23%, lo que para México significaría un recorte de 400,000 barriles diarios (mbd); sin embargo, Rocío Nahle insistió en únicamente recortar la producción en 100 mbd, lo que alejó a México de las negociaciones, dejándonos una vez más como el hazmerreír de la comunidad internacional. Un exfuncionario de alto nivel me comentó que México normalmente juega sólo como observador en estas reuniones, pero que por alguna razón esta vez decidió participar, y al juego se llega con fichas, de lo contrario, no se llega.

¿Por qué? Porque México nunca ha sido ni será un jugador preponderante en la producción petrolera, quien lo asegure sabe muy poco sobre Pemex y su historia; hay factores internacionales y decisiones en consenso que debemos respetar, y ahora el gobierno irresponsablemente asegura que esto fue una victoria.

El triunfo se basa en un acuerdo alcanzado con el presidente Trump para que Estados Unidos (EU) recortara la producción faltante de México en las negociaciones. Sin embargo, lo que no se mencionó es que EU no tuvo que sacrificar nada, puesto que esta reducción ya se iba a dar de manera natural, además, ese país no controla a sus productores, pues las empresas petroleras allá son privadas. Entonces, surge la duda ¿que tuvo que sacrificar mi paisano para llegar a este acuerdo que no le costó NADA al gobierno norteamericano?

Como economista, considero que México debió haber aceptado la propuesta de la OPEP por las siguientes razones: 1) la no menor posibilidad de que decidan NO comprarnos más petróleo; 2) 30% de nuestra producción no es rentable a un Brent de 30 dólares, es decir, hoy 30% de nuestra producción pierde mientras Pemex produce y 3) para no estar en una posición como la actual con EU, donde nos puede salir más caro el “Mexico will pay US at a later date”.

A este desacierto habrá que sumarle las irremediables pérdidas que traerá la caída del precio del petróleo. Argumentar que Pemex está cubierto es una falacia, normalmente, éste sólo mantenía coberturas de entre 200 y 300 millones de barriles durante el año. Pero hay expertos que sugieren que las coberturas fueron mucho más bajas este año; y por lo pronto, ante mi solicitud de información por transparencia, ¡decidieron reservarlas por cinco años! Más #TransparenciaColorChapopote

Pase lo que pase, la controversia ocurrida en la reunión de la OPEP lo único que logró es que México pierda aún más credibilidad y confianza dentro de la comunidad internacional. Bastaría con sentarse a platicar con los trabajadores y jubilados de Pemex para saber qué tipo de decisiones se deben tomar. Lamentablemente, en la 4T siguen empecinados en su idea de “seguridad energética”, misma que nos dejará más inseguros que nunca.