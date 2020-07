Para muchos, la autosuficiencia es un criterio técnico. Requiere que la producción de un país alcance o rebase a su demanda por todos los productos derivados de algún insumo. Por eso es casi imposible de conseguir. Pensar, por ejemplo, que el petróleo que produce un país, con sus distintas gravedades e impurezas, va a corresponder perfectamente con la configuración de las refinerías para producir las proporciones mínimas de los productos refinados demandados por la economía de un país suena hasta absurdo.

Las declaraciones del presidente López Obrador al visitar ayer 15 de julio, la refinería de Salamanca sugieren que él ahora también parte de otras definiciones. “La idea es no vender petróleo crudo al extranjero. Que lo que se produzca de petróleo se procese en México. Es un cambio en la política petrolera”.

Puede ser un cambio sutil. Pero abre muchas posibilidades de maniobra política para reposicionar sus metas. Lo importante ya no es si Pemex le basta a México, sino que Pemex se bastaría a si mismo.

De entrada, por ahora puede seguir diciendo con confianza que, “pensamos que en el 2023 ya vamos a poder ser autosuficientes.” Su justificación es la que cristaliza la forma de pensar. “Porque las seis refinerías tienen que procesar 1.2 millones de barriles diarios. Ese es el plan para el 2023. Y ya para el 2023 va a estar en operación la nueva refinería de Dos Bocas, con capacidad para 340,000 barriles. De modo que ya vamos a estar en un millón 500,000 barriles, un poco más – procesando en México. Nos van a faltar a lo mejor procesar 100,000 200,000 barriles adicionales para lograr la autosuficiencia”. Ya se están explorando alternativas para cubrir ese ligero faltante en capacidad.

Para un economista, desaparecer de la ecuación cualquier consideración por la demanda en un discurso de autosuficiencia es escandalosamente relevante. Pero no es lo más importante.

Lo que realmente importa es que el presidente sugirió –por primera vez, al menos en público– que su famosa meta de 2.5 millones de barriles diarios de petróleo no va a quedar ni cerca de cumplirse al final del sexenio. Para el 2023, el equipo de transición había prometido que Pemex estaría produciendo 2.317 millones de barriles de petróleo por día. Ahora reconoció que con 1.7 millones de barriles de capacidad de procesamiento va a ser más que suficiente para procesar todo lo producido.

Los que digan que, bajo este escenario, el presidente habría cumplido con el 70% de su meta petrolera hacia el final del sexenio pecarán de generosos. En realidad, un escenario con este nivel de producción implicaría que la producción se habría quedado completamente estancada durante todo el sexenio –sin ninguna recuperación ni repunte.

Por la centralidad de la recuperación de la producción petrolera como eje del discurso energético del presidente López Obrador en campaña y en gobierno, esto merece mayor explicación. De aquí se colgaron votos. Y, para los que nos importa más la economía, de aquí también se colgaron decisiones para detener rondas y farmouts que han inhibido miles de millones de dólares de inversión en un momento crítico. Si no se cumple el planteamiento inicial, ¿no se deberían de replantear de inmediato?

Por ahora, lo que se está corrigiendo no es el rumbo sino el discurso. El presidente que se dislocó de las negociaciones con OPEP+ por defender cada barril de producción de Pemex (aunque pierdan dinero) como perro, ahora afirmó que no produciremos irracionalmente. No se trata de producir por producir. Lo que importa ahora es bastarse a sí mismo.