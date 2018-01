El montaje del gobernador de Chihuahua Javier Corral, cortina de humo propia, sí, pero también táctica resultado del aquelarre de personalidades que, reconozcamos, le arropan desde el Altiplano, le confronta con la SHCP, con el pretexto de los dineros “discrecionales”.

A la convención de oportunistas se suman ya varias ONG, las cuales han sido críticas del manejo de las finanzas públicas, federales y estatales. Exigen todos que haya discusión pública sobre los convenios con gobiernos estatales, convenios que a más de uno lo han sacado de apuros.

Son maniobras políticas, actos de protagonismo, pues una discusión pública no resuelve nada, quien decide es el Congreso. ¿En época electoral? Ah, pero son fuertes los arrebatos de puritanismo capitalista.

La carrera por crear percepciones

En esta absurda época de “precampañas”, todos los aspirantes buscan convencernos de que a 160 días de la elección presidencial ya ganaron, que ya todo es cosa de saber por cuántos votos ganará cada uno.

Así, José Antonio Meade, asegura “vamos a ganar”. Andrés Manuel López Obrador jura y perjura que hay encuestas que muestran que tiene ya casi el 50 por ciento de las preferencias. Ricardo Anaya dice que ya casi ganaron.

Todos dicen “subir como la espuma”. Cuidado, porque recuerden aquel viejo comercial: “hermana Engracia, que se sube la leche”. Es que si se derrama se apaga el fuego, y se acaba el juego.

Elecciones: ¿influencia extranjera?

Se ha puesto de moda, por ahora, la presunta injerencia rusa en la elección presidencial mexicana, quizá influenciados por la aparente intervención de Putin en la elección norteamericana.

No hay evidencia de ello. Lo que no podemos negar es que, innegablemente, por diversas y complejas razones, no son los rusos los únicos interesados en influenciar las elecciones mexicanas. ¿Creen ustedes que los intereses norteamericanos se cruzarán de brazos?

No hay por qué dejen de intentar influenciar, como en el pasado. Pese a Trump, sólo imaginemos los cuantiosos intereses que tienen que proteger los estadunidenses. Se equivocan quienes lo toman a chunga.

NOTAS EN REMOLINO

En pocas semanas sabremos si el equipo de José Antonio Meade logró cohesionar al PRI, a pesar de las torpezas de quienes “ya se vieron” y con patética miopía creen que no los merece, ni el PRI, ni el país… Ahora si estará a prueba la fama de hábil operador político del ex titular de Sedesol Luis Miranda, designado delegado del PRI en Chiapas, donde algunas cosas parecen descoserse… No, estimados amigos, el miedo de millones de votantes que acudieron a las urnas en 1994 para elegir Presidente a Ernesto Zedillo, no lo indujo el gobierno, lo indujo el miedo a la inestabilidad creada por el EZLN y, sobre todo, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La violencia asustó a los ciudadanos… Declaraciones van, declaraciones vendrán, pero la impaciencia no hará que la Suprema Corte de Justicia decida al vapor sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior…