Las afirmaciones presidenciales sobre dichos y declaraciones del secretario general de la OCDE José Ángel Gurría permiten concluir que el Presidente y sus colaboradores sólo leen los encabezados y escuchan los "teasers", no escuchan y leen informaciones completas.

Sólo eso explica las descalificaciones presidenciales a lo dicho por Gurría. ¿Alguien le entregó al Presidente la transcripción de la entrevista con Joaquín López Dóriga, en la cual Gurría dice que si es posible crecer al 4 por ciento y al cierre sexenal al 6 por ciento?

Una pena que no hayan registrado que eso fue lo que dijo a los grandes empresarios a quienes dio una conferencia la semana pasada. Es aquello de que lo hay peor sordo que el que no quiere oír.

Exceso la legalización de las drogas

Ciertamente el proceso de la legalización del uso del cannabis está en marcha, pero es un despropósito incluir en el PND el concepto de "legalización de las drogas", porque eso significaría aceptar discutir la legalización de las drogas duras, o al menos del cultivo de amapola.

Si el sometimiento de las bandas del crimen organizado todavía es una meta lejana, sólo hay que imaginar la reacción de Washington a la legalización, por ejemplo, del cultivo de amapola. Sería México más que piñata, sería "punching bag".

Las premisas progresistas que sostienen que el uso de las drogas para fines lúdicos es parte de la realización personal, con todo y todo, todavía dista mucho de calar en el ánimo nacional, muchísimo.

CDMX: la grilla vence a la excelencia

Durante los pasados 25 años, los sucesivos gobiernos de la Ciudad de México, independientemente de su sello partidista, han respaldado el fortalecimiento de los servicios forenses en la capital de la República, los cuales han alcanzado niveles de excelencia.

Por eso es muy desagradable que, con tal de quedar bienes con quienes critican a la administración de la señora Claudia Sheinbaum, en el caso de la estudiante muerta por una bala perdida en el CCH Oriente, duden del dictamen de los técnicos capitalinos.

Una de las claves de un buen gobierno es no retirarla la confianza a los mejores que tiene, como los servicios forenses. Sólo faltaba que la politiquería pretenda influir en sus dictámenes y peritajes.

NOTAS EN REMOLINO

Loable que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Zaldívar afirme que habrá cero tolerancia a la corrupción. Como sea, vale prevenirse para que la batalla contra la corrupción no se convierta en una cacería de brujas para rencorosos desahogos... El canciller Marcelo Ebrard habrá de ser muy sagaz para evitar que la batalla geopolítica por Venezuela se lleve entre las espuelas hasta a las empresas mexicanas que han invertido en Cuba... Miles de ciudadanos marcharon ayer en la CDMX y en otras poblaciones de la República para protestar contra las políticas del actual gobierno. Una acción prematura y un error táctico, a juicio de quien esto escribe... Será la Secretaría de Economía la que revisará las quejas de que en maquilas de la frontera coahuilense no se pagan el salario mínimo acordado desde enero. Uno se pregunta: ¿qué las inspecciones para verificar que se pague el salario mínimo no corresponden a la STPS? Bueno, pero uno no es abogado, ¿verdad?... El 5 de mayo lo celebró el Presidente López Obrador en Coahuila porque, dice, por el rumbo nació Ignacio Zaragoza. Si, nació muy cerca de la Bahía de Espíritu Santo, en la costa texana... Por cierto, por primera vez en un siglo, el gobierno organiza festejos para conmemorar el Bicentenario de la entrada del Ejército Trigarante encabezado Iturbide y Guerrero. La culminación de la lucha por la Independencia...