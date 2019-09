Ojalá a los legisladores que ahora mismo estudian el Paquete Económico para el próximo año no les suene a ciencia y ficción aquello de un ataque con drones en contra de instalaciones petroleras. Y al mismo tiempo, ojalá que Arabia Saudita no les suene como un lugar lejano y que por lo tanto no nos afecta.

No faltarán los que quieran estimar en el Paquete Económico un precio más alto para la mezcla mexicana de petróleo para completar el gasto asistencialista de la 4T.

Y ojalá que sean más los que entiendan que con un mercado petrolero tan volátil no es buena idea meterse con los fondos de estabilidad para gastar recursos en supuestos programas anticíclicos.

Es todavía pronto para poder determinar las consecuencias de más largo plazo de este episodio bélico que comprometió la proveeduría de 6% del petróleo mundial.

Pero los primeros impactos en los precios, con incrementos de 2 dígitos, dejan ver la trascendencia del hecho. La onda expansiva de este repunte brusco de los precios de los hidrocarburos se deja sentir en todos los mercados financieros globales.

El peor escenario es una escalada militar que involucrara a Estados Unidos e Irán. Esto podría hacer que los precios de los hidrocarburos se mantuvieran altos por largo tiempo.

Es verdaderamente imposible poder saber cuál será la reacción del gobierno de Estados Unidos ante esta escalada de la violencia en la zona del golfo Pérsico. Pero es un hecho que algún provecho querrá sacar Donald Trump de este episodio.

Por lo pronto, abrió la llave de la reserva estratégica de hidrocarburos de su país, lo que les garantiza tener petróleo suficiente, pero también marca esta acción una tendencia de precios más altos en los hidrocarburos.

Como consecuencia inmediata para México, más allá de los peligros de los malos cálculos políticos al momento de aprobar el Paquete Económico para el 2020, están los precios de los energéticos.

Porque si bien un precio más alto del petróleo crudo aporta más ingresos públicos, una subida en los precios de las gasolinas metería en serios problemas de subsidios al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por su promesa de que no subirían las gasolinas más que la inflación general.

Pero para México y para el mundo entero un incremento en los precios de los energéticos, derivado de ese eventual conflicto geopolítico y no de un aumento en la demanda, implicaría tener presiones inflacionarias en un escenario de baja en la actividad económica.

Esa pesadilla de la inflación con recesión podría convertirse en una realidad para determinadas zonas del mundo. Y hay que recordar que México se acerca a esos momentos de una baja económica global cuando la economía mexicana ya está en niveles de cero crecimiento.

El mercado petrolero es impredecible, por eso es que, a pesar de que ya no sea la principal fuente de ingresos fiscales y comerciales, más vale tomar con mucha prudencia cualquier cálculo que involucre sus precios.

Y también vale la pena revalorizar los fondos de contingencia, que justo están hechos para esos movimientos bruscos en los mercados.

[email protected]