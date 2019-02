Mientras se discute y, a veces, se divaga en los foros senatoriales, en varias regiones de la República parece prevalecer el poder de las bandas criminales sobre el poder del Estado, los gobernadores acudieron al Senado a respaldar la reforma para crear la Guardia Nacional.

Mandatarios de distintos partidos respaldaron la Guardia Nacional, quizá porque la situación en la República es tal que no hay tiempo para poner en prácticas las fórmulas idealizadas concebidas desde los cubículos académicos.

Y, quizá, porque saben que, como dijo el gobernador campechano Alejandro Moreno Cárdenas, lo que hace falta es unificar esfuerzos para combatir la inseguridad. Tiene razón, no hay tiempo para disquisiciones.

¿Transparencia contra debido proceso?

En las conferencias mañaneras de Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador parece dispuesto a hacer lo que sea para que su gobierno nos se visto como gobierno opaco, quiere hacer lo que sea por la transparencia.

Sin embargo, ha planteado normas para la transparencia que podrían chocar con las exigencias del debido proceso en los procesos de administración de justicia, como intentar que se conozcan los hechos de las investigaciones de las instituciones de procuración de justicia.

Hasta se habla de presentar una iniciativa en ese sentido, lo cual pondría en un brete a los legisladores, forzados a un falso dilema: la transparencia sobre el debido proceso judicial.

La emergencia de Trump: ¿y ahora?

A la hora de pergeñar estas líneas, en Washington se anunciaba que el Presidente Donald Trump firmaría el presupuesto negociado en el Capitolio por republicanos y demócratas. Evita otro cierre del gobierno, sí, pero no se queda cruzado de brazos.

Se aseguraba que después, o simultáneamente con la firma del presupuesto, el inquilino de la Casa Blanca declarará una “emergencia nacional” en la frontera con México, creada por la inmigración ilegal, lo cual le permitiría usar a ingenieros militares para construir su muro, con fondos militares.

Un asunto de política doméstica norteamericana, sí, pero más vale que la cancillería mexicana se prepare para la retórica incendiaria que acusará a México de no controlar la migración centroamericana, quizá hasta de facilitarla. Tic, tac, tic, tac...

NOTAS EN REMOLINO

La corresponsal de Reuters arrinconó al Presidente López Obrador en la conferencia mañanera con la exigencia de explicar “cómo se refinanciaría la deuda de Pemex, y cuándo”. Oootra vez, el Primer Mandatario no tuvo respuesta clara. Tan fácil como decir que sí, que es mucha deuda, pero que no toda vencerá de inmediato... Anuncio el director de la CFE Manuel Bartlett Díaz que se reunió con Carlos Ruiz Sacristán, director de una empresa señalada por tener contratos de construcción de gasoductos. Se dijo que se resolverán diferencias... Por cierto, se dijo que hoy se presentará el plan fiscal de Petróleos Mexicanos... Este fin de semana visitará la zona del “triángulo dorado” que forma la zona donde confluyen Sinaloa, Durango y Chihuahua, y donde no sólo se cultivan estupefacientes, también se fabrican drogas sintéticas... Ahora sí, salvo que haya algún cambio de ánimo, a las organizaciones de la sociedad civil ya les debió quedar claro que de este gobierno no recibirán ni un centavo. Quizá harían bien en buscar el financiamiento de tantas “fundaciones” extranjeras con grandes recursos a su disposición... También el gobierno de Zacatecas impugnará la constitucionalidad de la disposición del gobierno federal para disponer para sus programas sociales de los recursos del Fideicomiso del Fondo Minero. Van dos entidades que impugnan...