¿Qué hacer?

A pesar de que todavía faltan dos años para que termine el sexenio, estamos ya en el ocaso del gobierno de López Obrador. Lo que queda pendiente es la terminación de las obras del Tren Maya y ver hasta dónde puede avanzar en la reestructuración del sistema de salud, fuera de esto no habrá nada nuevo y cada día que pase la atención nacional se centrará más en las elecciones del Estado de México en el 2023 y las presidenciales en el 2024.

Para desgracia de López Obrador, la evaluación de su sexenio se hará en función de resultados y no de intenciones, los resultados son malos y seguirán siéndolos al final. Si bien parte de esto se debe a la pandemia y a la guerra de Rusia contra Ucrania, la realidad es que sus ideas, proyectos y forma de gobernar no funcionan. Pensar, sin embargo, que la respuesta a los grandes problemas nacionales está en regresar a las políticas económicas y sociales del pasado es un grave error.

Estas políticas que debilitaron al Estado tampoco pudieron, durante más de 40 años, dar respuesta a los problemas de pobreza, crecimiento económico, empleo, seguridad, aplicación de la ley, educación, salud y protección del medio ambiente, entre otros. Debemos recordar que la gente votó por López Obrador porque estaba harta por la corrupción y falta de resultados y quería un cambio.

México ha venido acarreando desde hace muchos años una serie de problemas y lastres que, si no los resolvemos, no vamos a poder salir de la mediocridad en la que estamos metidos. Estamos junto a la principal economía del mundo, en el centro económico y comercial y no hemos sido capaces de aprovechar plenamente esas ventajas.

La falta de Estado derecho, la violación a la ley, la corrupción, la inseguridad, la baja recaudación, la falta de recursos del gobierno, el bajo gasto público, la evasión de impuestos, la baja inversión pública y privada, el bajo crecimiento económico y del empleo, la falta de oportunidades, la economía informal, el empleo informal, la crisis histórica de la educación y la salud, la falta de compromiso cívico y el desorden, el paternalismo, la falta de vivienda, los pésimos servicios públicos, la ineficiencia del gobierno, el deterioro del medio ambiente, la deforestación, escasez de agua y ,como consecuencia de todo esto, la pobreza que afecta a más de la mitad de la población, son lastres y problemas que venimos cargando desde hace muchos años, no hemos tenido la decisión y el valor para enfrentarlos.

Todos estos problemas vienen desde hace muchos años y lo único que ha hecho el gobierno de López Obrador es profundizarlos. Estamos ante un sexenio perdido, pero hace muchos años que el país no funciona para dar oportunidades a todos los mexicanos.

Si queremos dar un paso hacia el frente, tenemos primero creer que es posible transformar a México. Es necesario hablarle a la gente con la verdad y no seguir prometiendo lo que no se puede. Se requiere un gran esfuerzo nacional, en donde el gobierno tiene que poner el ejemplo, pero el compromiso y el esfuerzo deben ser de todos.

El principal problema que enfrenta el país sigue siendo la pobreza en que vive más de 50% de la población y para eliminarla se requiere crecimiento de la economía, empleo y oportunidades y garantizar los derechos sociales a toda la población a través de una profunda reforma fiscal.