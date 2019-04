Estos primeros cinco meses de la 4T han sido muy convulsos: la CNTE bloqueando el Poder Legislativo, la cancelación del aeropuerto, el incierto futuro del T-MEC y la nueva reforma laboral, el incremento de más de 10% del ritmo de la delincuencia nacional —que promete llevarnos al año más sanguinario de la historia de nuestro país en el siglo XXI—, la falta de pago a los médicos y la ausencia de insumos a los hospitales públicos, las contradicciones al interior de Morena, la discutida reforma educativa —que nos devolverá todo a como estábamos hace 10 años—, el inicio de la desaceleración económica, la ausencia de inversiones... y todo negado por el jefe de la máxima autoridad, el Ejecutivo nacional, sin olvidar dos horas diarias de circo, peor que el Ataide en sus peores crisis, pero que los medios de opinión y tomadores de decisiones deben seguir de cerca, para tratar de atinar el “siguiente golpe gubernamental”.

¿Dan estos primeros cinco meses de gobierno un hilo conductor y esperanzador al proyecto de la 4T? Quizá me equivoque en la impresión que nos ha dado este nuevo proyecto reformista a los mexicanos si no es la incertidumbre, como incierta es la personalidad de López Obrador.

He leído los principales libros de AMLO y dado seguimiento a sus decisiones, de las que extraigo cuatro grandes convicciones de la 4T. Pero un país no se gobierna con sólo cuatro ideas, que aprovechamos para mencionar: la austeridad republicana, a punto de convertirse en pobreza franciscana y ausencia de productos básicos, como en la Cuba de Castro, que llevará al gobierno a la inamovilidad absoluta, fuera de los malos circos de nuestro máximo mandatario; el intento de incorporar al desarrollo al Sureste (que no se logrará con sólo tres elefantes blancos acompañados de la siembra de unos cuantos árboles, una golondrina no hace verano); el afán por acabar con un veneno mortal, llamado neoliberalismo, que puede justificar el despido masivo de burócratas y el recorte del dinero a la salud y a la educación, con un mayor fortalecimiento del Ejército y unas escasas y mal planeadas obras de infraestructura; o la cuarta, el dinero tirado a la basura para resucitar a Pemex (¿tendrá López Obrador más poder que Jesucristo para resucitar a Lázaro yendo a la tumba equivocada?); que sólo tiñen de unas cuantas gotas de izquierda a la 4T y no tienen ninguna coincidencia con las épocas y caudillos dorados que la precedieron (Juárez y su apelo por la legalidad, matada por un memorándum cuyo significado todavía estudiamos los juristas, al descubrir nuestro presidente una nueva fuente del derecho; Madero y su afán por la libertad, paralelo exacto de Andrés Manuel con su amor por la prensa opositora, englobada en un concepto “conservador”, que sólo tiene en común lo que desagrada a la figura presidencial. ¿Tiene algo que ver la locuacidad de López Obrador con la inteligente discreción de Cárdenas, quizá el caudillo más admirado por AMLO, pero cuyo único parecido sería si al jefe del Ejecutivo le da por sacarse el bigote?

¿Fuera de unas cuantas convicciones inconexas, aunada a largos desvaríos en los soliloquios de las mañaneras de Palacio Nacional son la 4T? ¿Tanta esperanza depositada por la izquierda —“no nos falles”— para que empecemos a extrañar al incompetente y corrupto de Enrique Peña Nieto? ¿Tanta promesa de desaparecer la corrupción para no eliminar ésta y subir al carro nacional a la incompetencia, otra forma de corrupción y una falta de ética, de acuerdo con Tomás de Aquino? Tristemente, quizá, tendremos que caernos pronto al precipicio, para obligarnos a girar 180 grados de rumbo y volver a la cordura, como tristemente se consolaba uno de los mejores economistas de la izquierda mexicana antes de que AMLO jurara lealtad a la Constitución.

*Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del Área de Competencia, Protección de Datos y Consumidores del despacho Jalife & Caballero.