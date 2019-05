Hasta los más recalcitrantes opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador deben aceptar que todo lo que dice y lo que hace es lo que ofreció en la campaña electoral, convencido de que está íntegro su capital político.

Mas la realidad, a pesar de la negación, muestra que, como se advirtió en este espacio, el manejo de las mayorías, aun las más contundentes, pone a prueba a diario la capacidad y talento de funcionarios y legisladores.

El solo hecho de que militar en Morena, por ahora, es garantía para satisfacer hasta a las más caras ambiciones de los militantes, paradójicamente hace también más difícil mantener cortas las riendas a los más impacientes.

Salud: ¿tomaron al lobo por la cola?

En estas páginas de El Economista la especialista Maribel Ramírez Coronel ha presentado el retrato más realista de cómo funciona, o al menos cómo ha funcionado hasta ahora, la compra de medicamentos, equipos médicos y material de curación, y su distribución en el sector salud.

Hay indicios de que los funcionarios del gobierno lopezobradorista no han logrado disipar las telarañas de los prejuiciosos diagnósticos que prepararon hace tiempo al presidente. Y parece que no hay disposición a rectificar.

Aunque uno acepte que había corrupción, cualquier administrador medianamente eficaz dirá que la centralización de las decisiones no es la mejor opción. Como el viejo proverbio ruso, no tomes a un lobo por la cola si no sabes cuándo puedes soltarlo.

Corral: cuando el rencor estalla

Cuando el secretario particular del exgobernador chihuahuense César Duarte llamó al aeropuerto para que un avión del gobierno fuera a Cancún a recoger al hijo del mandatario, hacía lo que cualquiera en su posición: cumplir órdenes.

Pero la insaciable sed de venganza del gobernador Javier Corral ha llevado a castigar a ese secretario particular, con la acusación de peculado. Acosado, Jesús Manuel Luna librará la cárcel aceptando la culpa y pagando una sanción de 180,000 pesos.

En eso se ocupa el mandatario norteño. Mientras su estado está cada día más agobiado por la violencia, él vuelve a mostrar lo que pasa, como dijo el historiador chihuahuense José Fuentes Mares, “cuando el rencor estalla”.

NOTAS EN REMOLINO

Curioso, para el presidente Andrés Manuel López Obrador el parteaguas para que México empezara a atrasarse se ubica hace 36 años, cuando empezó el gobierno de Miguel de la Madrid y finalizó el de José López Portillo... Aunque, como lo demuestra el sondeo de El Economista, la mayoría favorece que el INE supervise las elecciones sindicales, lo cierto es que es la solución facilona. Pensemos si el INE tiene las facultades, el personal, la estructura y recursos financieros que esa tarea exigiría... El gobierno federal iniciará la tarea de rescate de los cuerpos de los mineros que murieron en aquel derrumbe en la mina coahuilense Pasta de Conchos. Veremos si, a 13 años de distancia, ya no hay riesgo de una explosión... Se queja el gobernador Enrique Alfaro de los jueces, pero no dice que el Consejo de la Judicatura Federal ha relevado a la titular de un juzgado de distrito por las amenazas de bandas criminales y el asesinato, hace un mes, de su secretario particular. Es fácil criticar... Ya se anunció el inicio de la primera licitación para el Tren Maya. Se licita la ingeniería básica... La ley de austeridad aprobada por los diputados dice que no se podrán adquirir vehículos que cuesten más de 360,000 pesos. Curioso, la ley anterior fijaba el límite en 275,000 pesos. Hasta la austeridad se ajusta a la inflación, supongo...

[email protected]