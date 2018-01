Ayer, en la ceremonia para presentar a quienes serían sus candidatos a fiscalías, el precandidato de Morena Andrés Manuel López Obrador hizo un anuncio que, al parecer, pasó inadvertido.

Curioso, recordó aquel lema del siglo pasado: “Sufragio efectivo, no reelección”, aseguró que durante su gobierno hará que el sufragio efectivo sea una realidad, para lo cual, dijo, cambiará la ley electoral.

Cuando uno cree que desde hace 20 años, con todas sus fallas, el sistema electoral garantiza que el voto cuente y sea contado bien, es cuando se inquiere por los eventuales cambios que haría el candidato de Morena, si ganara la Presidencia.

ONG: conveniente silencio electorero

Los partidos del Frente —PAN, PRD y Movimiento Ciudadano—, como se ha dicho en este espacio, confirmaron que harán lo que sea, pero no dejarán avanzar los nombramientos para el Sistema Nacional Anticorrupción.

El sistema, reconozcámoslo, se empezó a poner en marcha por la tozudez de muchas organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con la rendición de cuentas, por eso llama la atención el silencio de muchas, porque una coalición de partidos le ponga obstáculos.

Pareciera que algunas de esas organizaciones han aceptado la premisa de que la consolidación del sistema anticorrupción se retrase, por razones electoreras. Mal precedente.

Seguirán en otoño las pláticas del TLCAN

“Las negociaciones avanzan lento”, sostuvo Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos y cabeza de los negociadores norteamericanos, lo cual significa mucho o nada, según el punto de vista de cada quien.

De cualquier manera, los negociadores canadienses y mexicanos consideran que harán falta dos rondas más de negociaciones, y explicaron que la siguiente será el próximo marzo.

En esas condiciones, la octava ronda vendría a celebrarse después de las elecciones presidenciales de México, lo cual, quiérase o no, altera la ecuación de toda la negociación.

NOTAS EN REMOLINO

Es posible que el argumento del coordinador de la campaña presidencial de la coalición PRI, PVEM, Panal, Aurelio Nuño, para explicar los resultados de una encuesta publicada no sea el mejor, porque la encuesta no midió quién es el más preparado, sino el más favorecido por los encuestados... Cada vez que hablan de la moralidad de la compra del voto, recuerdo lo dicho por un sacerdote de Nezahualcóyotl: “Muchos no entienden que esta gente tiene muchas necesidades”... El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, genio y figura, de alguna manera rompe con todos los gobernadores, incluidos los de su partido, al acusarlos de que todos los acuerdos en la Conago están planchados. Y luego se queja de que lo dejan solo... Ricardo Anaya, candidato del Frente, pidió a los senadores que hagan que los fiscales sean autónomos. Quizá debiera recomendarles lo mismo a los panistas que asumieron gubernaturas recientemente... La Suprema Corte de Justicia rechazó las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior de las comisiones estatales de derechos humanos, pues les advirtió que los órganos autónomos estatales no tienen facultades para impugnar leyes federales... Para Enrique Doger, la precandidatura a la gubernatura de Puebla es la culminación de una larga, larguísima batalla personal... En el caso del joven estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM Marco Antonio Sánchez, hay muchos cabos sueltos, preguntas sin respuesta, lo cual hace difícil opinar sobre lo que realmente pasó. Claro, a menos que uno guste de darle rienda suelta a la loca de la casa: la imaginación...