En la colaboración anterior, hablé de la importancia de aprovechar el año que termina, para hacer una serie de reflexiones importantes. Porque el dinero, además de ser parte de nuestra vida diaria (necesario para comer, transportarnos, etcétera), funciona para acercarnos a las cosas que más nos importan: seguridad para nuestra familia, educación para nuestros hijos o la cantidad que necesitaremos para tener un retiro digno, sin preocupaciones, entre muchas otras.

Pero también vale la pena darnos un espacio para revisar cosas que frecuentemente olvidamos, o que no son tan cotidianas, pero igualmente importantes. Entre ellas me gustaría destacar las siguientes:

1. Nuestro portafolio de inversión. Todos sabemos que el 2018 no ha sido un año nada fácil en cuanto a inversiones; particularmente los últimos meses han sido de alta volatilidad no sólo en México sino en el extranjero. Las bolsas de valores en Estados Unidos y en Europa han tenido caídas importantes y el próximo año no pinta diferente (aunque no sabemos lo que vendrá). Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestro portafolio ha tenido un buen desempeño, tomando en cuenta lo anterior?

En realidad, como lo he dicho en otras ocasiones, tenemos que comparar el rendimiento obtenido contra un benchmark, un marco de referencia. Desde luego, hay que elegir el adecuado.

Doy un ejemplo: si nuestro portafolio incluye 40% en acciones mexicanas, 40% en acciones de empresas norteamericanas y 20% restante en deuda mexicana en pesos a mediano plazo, el benchmark sería (hay otras posibilidades) de esta manera: 40% el rendimiento que tuvo el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, 40% el rendimiento del índice S&P 500 en Estados Unidos y 20% el rendimiento promedio de los Cetes a 91 días.

Estos datos son públicos y se pueden sacar muy fácil con los datos que se publican en El Economista y portales financieros.

Si el rendimiento de nuestro portafolio se aleja mucho del benchmark, tenemos que entender por qué. Quizá nuestra selección de instrumentos no sea adecuada.

Otro aspecto relevante que vale la pena considerar es la composición de nuestro portafolio, es decir, nuestra asignación de activos. ¿Es adecuada y consistente con nuestros objetivos de inversión y con nuestra tolerancia al riesgo?

Finalmente, cada año vale la pena hacer un rebalanceo porque, dado que cada instrumento ha tenido un desempeño distinto (a algunos quizá les fue bien y a otros muy mal), la ponderación ya no es la que habíamos definido en un principio. Nuestro portafolio ya es otro y eso implica que tenemos que hacer los movimientos necesarios para regresarlo a las ponderaciones que habíamos definido.

2. Nuestros beneficiarios y herederos. Eso es algo que nadie revisa y pienso que vale la pena hacerlo por lo menos una vez al año. Puede ser muy rápido: revisar los beneficiarios de nuestras pólizas de seguro y ver si tenemos que hacer algún cambio. Lo mismo con nuestro testamento.

¿Por qué? Simplemente porque nuestra situación cambia. A lo mejor hicimos un testamento después de que nació nuestro primer hijo, pero ahora tenemos tres. Tenemos que incluirlos y revisar quién los cuidaría en caso de que llegásemos a faltar. Me ha tocado ver casos en donde el tutor que habíamos definido ya vive en otro país y, desde luego, no puede hacerse cargo. También he visto que la gente se separa (lamentablemente) y se vuelve a casar, pero el beneficiario de su seguro de vida sigue siendo la esposa anterior. Lo cual es irrevocable, no se puede disputar.

Finalmente, me parece importante que las familias y la pareja participen en esta revisión, incluso si cada quien maneja sus finanzas por su cuenta. Es triste, pero en México muchas veces uno de los miembros de la pareja fallece y el otro ni siquiera sabe si hay o no un seguro de vida.

Todo esto te puede llevar sólo un momento, pero puede tener un gran impacto en la seguridad de tus seres queridos y la construcción/protección de tu patrimonio.

