En una reunión virtual por el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, reveló que ha pedido al Gobierno de México reconsiderar la expansión del rol de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas, reconoció, son importantes en epidemias, porque son muy buenas en logística e infraestructura, pero “tienen que ser guiadas por civiles, son los políticos quienes tienen que dar las órdenes”, advirtió.

Inesperado puyazo desde la izquierda internacional, de la cual es personaje prominente la exmandataria chilena, quizá en apoyo a los inocultables prejuicios de los duros del partido y del gabinete.

Salud: memoria institucional de 40 años

Deja claro el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, cómo funcionará el programa para aplicar la o las vacunas de Covid 19, lo suficiente para saber que se llevará al menos 15 meses, hasta marzo del 2022.

Aseguró a Joaquín López-Dóriga que la logística de enfriamiento de las vacunas la manejará la farmacéutica Pfizer. Tendría que ser el único problema, por que. digan lo que digan, desde 1980 la SSA organiza las semanas nacionales de vacunación.

Ese expertise tendría que estar en la SSA, a menos que hayan “barrido”, tan enardecidos que ya no están en el servicio público los que, como en toda organización pública y privada, constituyen la memoria institucional.

Educación superior, otra ley sin fondear

Decidí no votar por Vicente Fox cuando, al preguntarle cómo fondearía el maravilloso programa educativo que expuso a un grupo de periodistas, su respuesta fue un “ya veremos, ya veremos cómo”.

Vino a la memoria aquel lance cuando el Partido Oficial presume en el Senado que se aprobó la Ley de Educación Superior, que asegura que nadie se quede sin educación universitaria.

Resulta que la aplicación de tal derecho será gradual, a partir del 2022, o sea, el ya veremos tan clásico de las más penosas improvisaciones, algunas de las cuales han sido tan costosas para México. Lástima, dijeron que eran distintos.

Notas en remolino

Algo curioso, muchos objetaron la pregunta sobre cuál sistema electoral preferiría el actual gobierno, para complementar el cambio de régimen. Hubo muchas descalificaciones, poca argumentación, pero nadie supo decir cómo sería un nuevo sistema electoral... Por cierto, el director de la Unidad de Inteligencia Financiera parece dispuesto a evitar lavado de dinero en las elecciones. Riesgosa actitud, pues lo electoral no cae en su área... Tienen las organizaciones empresariales hasta el próximo febrero para lograr que la indispensable regulación del outsourcing no mate empresas y desaparezca empleos. Antes, claro, tienen que ponerse de acuerdo entre ellas... En el 2021, con un nuevo Congreso en Washington y un nuevo ocupante de la Casa Blanca, los coordinadores de las Cámaras del Congreso podrían discutir la posibilidad de revivir las Interparlamentarias con Estados Unidos; facilitaban la comunicación y las buenas relaciones y le allanaban muchos caminos a la cancillería... Algunos se quejan de dedazo para elegir candidatos en el PAN. No es tan mala idea, cuando se evitan enfrentamientos destructivos sólo por aparentar democracia...