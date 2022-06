A todos los próceres de Morena les informó el titular de Gobernación Adán Augusto López que habrá en las próximas semanas baraja nueva en el Partido Oficial, sólo se quedan Mario Delgado y Citlalli Hernández, “por instrucción de YSQ”.

La generalizada purga conjura la posibilidad de que algún aspirante a la candidatura presidencial forme grupos, sin contar con la autorización expresa del Presidente López Obrador.

Se confirma “no hay tapadismo”, pero tampoco queda el proceso de la sucesión sujeto a la voluble voluntad popular. En unas semanas la purga morenista afianzará para el Presidente el total y absoluto control de la sucesión.

Gran inversión de la IP de EU energías limpias

Culminó el Gobierno de México su negociación con 17 empresas estadunidenses que invertirán en el sector energético y comprometen 30 mil millones de dólares en la generación de energía eólica y solar, prueba buena voluntad hacia la inversión extranjera.

Es de suponerse que en las pláticas que gestionó el embajador Ken Salazar, las empresas estadunidenses vieron la oportunidad de obtener ganancias, aunque hayan aceptado las condiciones y reglas del gobierno mexicano.

Así, sin mucho ruido y con paciencia digna de Job, la diplomacia estadunidense consigue que sus capitales privados reemplacen a los españoles y franceses en la generación de energías limpias. No es logro menor.

La educación pública es inofensiva bala de salva

La educación, dicen algunos, es la bala de plata contra la desigualdad y la pobreza, lo cual convierte en compleja paradoja que el proyecto del régimen lopezobradorista en materia educativa pareciera más bien de ocurrencias que con objetivos claros.

El concepto de “la escuela es nuestra”, a diferencia de otras campañas en educación pública, pareciera dispuesto a declinar las responsabilidades políticas y administrativas del Estado en manos de los padres y los maestros.

Paradójico que un proyecto político cuya finalidad explícita es fortalecer al Estado, en educación pública, privilegie un torcido concepto de austeridad que convierte la bala de plata que sería la educación pública en una patética bala de salva.

NOTAS EN REMOLINO

Lo que es la desmemoria. Históricamente, desde hace más de 40 años, la CFE siempre ha restablecido el suministro de energía a pocas horas en casos de desastres. O en dos o tres días cuando el desastre es mayor... Las acciones de la Jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum para recortar el presupuesto del órgano electoral capitalino abre brecha para que el resto de los gobernadores morenistas hagan lo propio con sus órganos electorales estatales. Así, calcula Palacio Nacional, la República llegará a la elección presidencial con una estructura electoral más dependiente del régimen que de los ciudadanos... Hay una frase que en su momento podrá probar lo acertado de que uno es “dueño de sus silencios, no de sus palabras”. La frase es la que sentencia que “los legisladores deben responder a los intereses de sus votantes, no de los de sus partidos” ... Don Santiago Carrillo nos dejó esta reflexión: “en la política no existe el arrepentimiento. Uno acierta o se equivoca, pero no se arrepiente” ...