El 3 de noviembre próximo, los estadounidenses tienen la cita más importante del último siglo con las urnas. La mayoría irá físicamente a votar, como es usual en épocas normales, pero éstos no son tiempos normales.

El mundo sufre una pandemia que todos los países tratan de controlar aisladamente, en lugar de cooperar. Además de la crisis sanitaria, que en Estados Unidos ha cobrado ya más de 200,000 vidas, en su sociedad prevalece un clima de polarización que se inició con la globalización a fines del siglo pasado, se profundizó a raíz de la crisis financiera de 2008-2009, y que Trump exacerbó para lograr su elección en 2016, y ahora su intento de reelección en 2020. A ese ambiente de polarización, en los últimos meses se sumaron los disturbios en varias ciudades causados por el asesinato de personas de raza negra a manos de policías blancos, motivando la creación de movimientos como “Black Lives Matter”, que inmediatamente se confrontaron con movimientos y milicias de supremacistas blancos.

Siguiendo las normas que existen en varios estados, muchos estadounidenses no irán a votar el 3 de noviembre, sino que enviarán su voto por correo. Pero en un ambiente social muy polarizado, donde las encuestas señalan que podría ser derrotado, Trump ha denunciado el voto por correo como razón suficiente para cuestionar el resultado de las elecciones si éste le es desfavorable. De esa manera, la democracia norteamericana, la más antigua y en apariencia más estable y consolidada de la tierra, se encamina a su prueba más dura desde la Guerra Civil, hace ciento cincuenta años.

La democracia más prestigiada de la tierra mantiene normas del siglo XVIII. El voto popular no determina al ganador en las elecciones presidenciales, sino que éste es elegido mediante un Colegio Electoral, en que cada uno de sus 50 estados cuenta con un determinado número de votos, de acuerdo al porcentaje de su población dentro de la población total del país. El estado más poblado, California, cuenta con 55 votos, mientras que el de menor población, Rhode Island, solamente 3. Para obtener la victoria, un candidato debe obtener al menos 270 votos electorales, de un total de 538 votos. Si un candidato logra imponerse en un estado, obtiene todos los votos electorales del mismo dentro del Colegio Electoral.

Aunque todas las encuestas a nivel nacional atribuyen a Joe Biden una ventaja de al menos cinco puntos porcentuales sobre Trump, 50 a 45 por ciento, el resultado es aún incierto por varias razones. En primer lugar, hay que anotar que no se trata de una sola elección, sino de cincuenta carreras separadas, una en cada estado. Trump todavía puede ganar si logra imponerse en algunos de los estados llamados “columpio” (porque a veces votan demócrata y otras ocasiones republicano), como Florida, Arizona y Pennsylvania, donde hasta hoy las encuestas señalan una ligera ventaja para Biden. Además, el llamado “voto oculto”, conformado por los votantes que no confiesan a nadie, ni aún a sus familiares y amigos más cercanos, su verdadera intención de voto, y que operó a favor de Trump en 2016, podría volver a aparecer este año. Y quizá ese “voto oculto” se refuerce entre muchos votantes por su temor a la pandemia, los disturbios, la crisis económica, la pérdida de empleos y el ambiente de polarización que se vive en Estados Unidos. A pesar de su irresponsable y desastroso manejo de la pandemia, frente a esos temores de muchos votantes, Trump ha logrado presentarse como el candidato “fuerte” que mantendrá “la ley y el orden”, y que sabe cómo lograr una pronta recuperación económica.

Por último, la lucha entre demócratas y republicanos que se ha abierto para decidir quién y cómo se ocupará el lugar vacante tras el fallecimiento de la aclamada Juez liberal Ruth Bader Ginsburg, le sirve a Trump para galvanizar en su favor todo el apoyo de los votantes conservadores que desean revertir las decisiones liberales de la Corte Suprema sobre el cuidado del medio ambiente, el sistema de salud, el aborto y la igualdad de género, entre otros temas.

Si el resultado de la elección no arroja resultados contundentes e irrefutables con una amplia diferencia a favor de Biden la misma noche del 3 de noviembre, o en algunos estados se anuncia que los resultados parciales, que pudieran ser aún favorables a Trump en ese momento, no son definitivos porque todavía se estuvieran contando los votos por correo, el actual Presidente lanzará una lucha post electoral con todos los medios a su alcance. Tratará de revertir un resultado o un proceso desfavorable, ya sea exigiendo que en los estados que lo permitan se detenga el conteo de votos por correo, o bien recurriendo a la Suprema Corte, tal como lo hizo Bush en el año 2000 frente a Gore. Pero Trump no es Gore. No renunciará fácilmente a seguir habitando la Casa Blanca.

El mundo tiene mucho que perder en caso de una reelección de Trump. Las instituciones forjadas por sus predecesores, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de Comercio, La Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, la OCDE, la OTAN, y tantas otras, podrían no sobrevivir, o sufrir daños irreparables. El ocupante de la Casa Blanca nunca ha tenido un plan de reforma de dichas organizaciones, más allá de debilitarlas presupuestalmente y cuestionar su utilidad y existencia misma. Bajo su presidencia, Estados Unidos ha abdicado de su responsabilidad y liderazgo en temas globales fundamentales, como son la lucha contra la actual pandemia del Covid19, el cambio climático, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Sus verdaderos adversarios históricos no son los demócratas actuales, ni Xi Jinping, o Vladimir Putin, sino Roosevelt, Truman y Dwigth Eisenhower.

Sea cual sea el resultado de esta grave prueba a la que se enfrentará pronto la democracia norteamericana, su sociedad seguirá profundamente dividida. Tomará muchos años reconstruir su tejido social y político. Por eso, la elección del 3 de noviembre es un verdadero punto de inflexión para Estados Unidos, con repercusiones para todo el mundo: o esa gran nación recobra sus fortalezas democráticas, y restablece los equilibrios internos que le devuelvan estabilidad política, social y económica, o se acentuarán sus divisiones internas por el populismo voluntarista de Trump, del cual será más difícil que retorne. Ese camino terminará facilitando la consolidación de otros liderazgos globales, y posiblemente la transición hegemónica hacia otras potencias, especialmente China.