Una de las cosas que echo de menos en esta era instagrámica es la falta de envanecimiento. En apariencia, la vida ya no es lo que pasa mientras haces otros planes, sino lo que ocurre entre notificación y notificación. Entre despotriques y elogios. Eso nos reduce a esclavos de la serotonina. A avatares maximalistas. Bien estará, qué sé yo, pero cada vez venteo más posibilidades de que todo esto descarrile. De que involucionemos.

Llevadas al absurdo, las consecuencias de este nuevo individualismo producen monstruos como Donald Trump y Carles Puigdemont. Es el triunfo de las malas influencers. Ambos, que se antojan inverosímiles como villanos de cómic, se nos hacen insuperablemente reales en el frío tablón de las redes. Allí el trol en jefe de EU aprieta a diario el botón de la amenaza nuclear para engordar su séquito de odiadores. Cuando no está conectado llega a ser peor: insulta a países enteros, como a Haití y El Salvador, a los que ha llamado literalmente “agujeros de mierda”.

Ocurre que hay “algo” en las tripas de sus seguidores que vibra como una alerta de retuit con cada uno de sus exabruptos. Es el morbo del “todo vale”, del odio que se parapeta tras el distanciamiento profiláctico del móvil. Ese “algo” nace de un sitio muy oscuro que ha emergido tras la explosión globalizadora de las redes. El independentismo lo entendió antes que nadie en España, hace ya más de cinco años.

Desde la caída del caballo de Artur Mas, en el 2012, todas las barreras democráticas y morales que ha traspasado la marea secesionista en el mundo real estaban ya derribadas imaginariamente en Twitter, Facebook o Instagram, que es donde resulta más fácil trazar mayorías sociales como rayas en el agua. Por eso el quinquenio de la matraca ha surtido efecto. Tan es así que el prófugo Puigdemont —que tiene una cuenta atrás sobre su cabeza, como los Lemmings— no les resulta ridículo por su afán de virtualidad, sino que es su virtualidad la que sostiene sus posibilidades de liderazgo. Ahí es nada. No será investido telemáticamente, pero que nadie descarte su nombramiento como presidente simbólico.

Quiero decir con esto que la pandemia narcisista no es sólo el signo de los tiempos sociales; también se ha erigido en diapasón de la política, y por eso nos incumbe más allá de ella, porque nos está gangrenando. No sé si me explico. Echando un paso atrás para tomar perspectiva, ¿quién nos sirve de antídoto frente a este envenenamiento masivo? Albert Boadella es sin duda uno de los rostros a los que mirar. Erigido en faro de costa burlón del seny, el dramaturgo catalán exiliado ha colocado al soberanismo frente al espejo cóncavo de Tabarnia. Su receta es sencilla: butifarra para el procés. Corte de mangas a quienes subvierten el orden democrático. Basta ya de esquilmar las arcas con mentiras identitarias. El nacionalismo ens roba.

Pero decíamos al principio que la raíz del problema no es política, sino social. O sea que urge la recuperación de las esencias. Rescatar otros modelos de conducta. Y ahí me van a perdonar la predilección por Curro Romero. Les cuento. Al faraón de Camas, que podría pasearse por Sevilla bajo palio pero se hizo del Betis como excepción confirmatoria de su ejemplaridad, la vida le queda hecha y rematada tras de sí, sin hueco para la vanidad. Por eso no tiene nada más que regalar. Ni un capotillo de los suyos guarda ya. Ni un vestido de luces. En el 2016 vendió Bellasombra, la casa que le envidiaba nada menos que la duquesa de Alba, y se mudó a un piso. Curro cortó el cordón umbilical del pasado sin ruido, como es él. Sólo guarda unos zapatos que pertenecieron a Camarón, su gran amigo. La esencia de una vida hecha camino al paso. Y nada más.