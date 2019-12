¿Por qué se permite a un presunto delincuente concurrir a las elecciones para torear a la justicia?

Puigdemont, Junqueras y todos los demás “héroes” del procés se alistaron en el europarlamentarismo como los criminales de antaño se apuntaban a la Legión Extranjera para eludir a la justicia. Atrapados como están en su misticismo existencial y sintiéndose herederos de la sangre del dragón que habita en los riscos de Montserrat (puestos a crear relatos fantásticos) se tapan los ojos con la mano convencidos de que tan sencillo trámite les hace invisibles a la vista de todos, empezando por los jueces. La cosa es que se les ve perfectamente el plumero porque el Parlamento Europeo y la Legión Extranjera de antaño no se mueven por los mismos códigos.

Europa no puede ser en ningún caso un ente protector de delincuentes porque estaría firmando su defunción y con ello la muerte laboral de todos los burócratas que viven en situación ventajosa, entre los que se encuentran los redactores de las sentencias. Otra cosa es que sea tan garantista que a veces lo parezca, creando entre los malhechores una falsa sensación de impunidad y entre los ciudadanos de bien una cierta desesperación por la humillación que supone ver a los ponedores de falsas urnas paseando por la calle. No pasa nada. Los funcionarios europeos tienen la natural tendencia a hacerse imprescindibles y no pueden evitar que los papeles circulen entre sus manos de burócratas exigiendo su aprobación y ralentizando todo el proceso, aunque tarde o temprano los que se saltaron la ley pagarán.

En este sentido, la sentencia que dictó esta semana el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalando la inmunidad de los europarlamentarios desde que son elegidos es un arma de doble filo para los protagonistas del procés porque eleva en falso sus expectativas, lo que les hace más vulnerables. Carles Puigdemont inició el viernes el proceso para hacerse con un despachito en Bruselas. En poco tiempo, la justicia española iniciará los trámites para solicitar en el Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad. Cuando el organismo levante la inmunidad, la justicia belga ya no tendrá argumentos para negarse a entregarlo. Puigdemont va a ser muy difícil superar la depresión que supone pasar de ese idílico lugar en el corazón de Bruselas al Centro Penitenciario de Lledoners. Sólo es cuestión de tiempo.

La imagen del expresident vagando por Europa se superpone con la de los CDR apedreando a los mossos y quemando contenedores en una Cataluña que ha sido ya superada por Madrid como la locomotora económica de España. Es la prueba evidente de que la falsa república que han construido estos personajes va dando sus nefastos frutos. Espero que la cada vez menos afluencia a los llamamientos del independentismo sea una señal de que los catalanes están tomando conciencia del problema. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE puede tener también un efecto purgante sobre la política española, desplazando a los parásitos que se alimentan de la debilidad de Pedro Sánchez. De momento, el falso relato y la sensación de victoria le pone difícil a los responsables de ERC abaratarle las condiciones al PSOE ante su parroquia, en el Congreso que celebró el sábado, lo que hace casi inviable un acuerdo de investidura que, de producirse, permitiría a Sánchez presidir las reuniones del Consejo de Ministros, pero en ningún caso gobernar. Descartadas unas nuevas elecciones —Sánchez no las convocará porque las encuestas cada vez le son más adversas—, podría ser un buen momento para que el candidato analice detenidamente el lío en el que se está metiendo y decida cambiar su destino. Al fin y al cabo, la Navidad se presta a narrativas milagrosas.

