Nikita Khruschev dijo: “Los políticos son todos iguales. Prometen construir un puente incluso donde no hay río”. Donald Trump definitivamente no es político, ya que él busca lo contrario: construir un muro donde hay un río. Más allá de la muralla que ha perseguido desde su campaña presidencial, el mandatario de la economía más grande del mundo cada día se aísla más al disparar comentarios imprudentes, generar enemistades y obstaculizar el comercio. Desde el día que tomó posesión, Trump no se ha distinguido precisamente por su empatía o diplomacia, sino que ha simpatizado con la xenofobia y con un proteccionismo impulsivo. En el mundo actual, donde la comunicación, las transacciones financieras y la migración evolucionan cada minuto, no hay espacio para muros; al contrario, las conexiones brindan solidez y estabilidad.

En el 2017 el comercio bilateral entre México y Estados Unidos ascendió a más de 500,000 millones de dólares, con un déficit comercial de 65,000 millones de dólares para EU. En cuanto a población, en el 2015 había 56.5 millones de hispanos en territorio estadounidense (17.6% de la población total), de los cuales 63.3% es de origen mexicano. Ese mismo año se estimaba que cada día 1 millón de personas y 300,000 vehículos cruzaban la frontera entre estos dos países.

El diálogo bilateral de alto nivel y la agenda política se extienden a todos los sectores, desde el comercio hasta la seguridad y la educación. ¿Cree Trump que una separación física acabará con lazos que van más allá del territorio? El vínculo es entrañable, lo cual también implica que las acciones y decisiones del presidente estadounidense pueden repercutir en toda la extensión, no sólo de la frontera, sino de la situación interna de cada país.

Las negociaciones del Tratado de Libre Comercio navegan por aguas turbias, ya que Trump se muestra intransigente para aceptar cualquier situación fuera de su dominio. El mandatario también busca poner fin al Programa de Acción Diferida, que otorga permiso de estudiar y trabajar a jóvenes indocumentados que llegaron a EU antes de los 16 años. De ser el caso, casi 800,000 dreamers se verán afectados, de los cuales 78% proviene de México. Las rabietas del presidente Trump han ahuyentado inversiones de México, lo cual tiene implicaciones comerciales y económicas que perjudican a ambos países. Las posturas anti-México y las promesas de campaña le ganaron votos, pero las consecuencias de sus actos pueden traer pérdidas más relevantes.

La antipatía hacia su vecino del sur es evidente, aunque sus comentarios y decisiones recientes han generado roces con otros socios importantes como China, Canadá y Francia, e inclusive ha ofendido a países como El Salvador, Haití y varios países africanos. Sus declaraciones polémicas respecto de países como Israel y Corea del Norte han escandalizado a la comunidad internacional y han incrementado tensiones más riesgosas. De estas fricciones puede derramarse un efecto negativo en México, desde el tema de inversiones hasta el de seguridad. El camino correcto radica en la unión, no en el conflicto ni en el distanciamiento.

El 1 de julio habrá elecciones en México y los ciudadanos deben tener presente que construir barreras destruye otros proyectos. Una postura cerrada y proteccionista tal vez no rinda los frutos anhelados. Y es que, las barreras generan zanjas, y eso impide el desarrollo y el crecimiento. En ese sentido, hay que fomentar, en la medida de lo posible, que haya más puentes que muros. Es probable que Trump no coincida en esa perspectiva, pero la ventaja de los puentes es que pueden pasar por arriba de cualquier territorio u obstáculo para llegar a un nuevo destino.