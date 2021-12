Cuanto más tarde la Reserva Federal de Estados Unidos en reaccionar adecuadamente al desarrollo de eventos inflacionarios, mayor será la probabilidad de que en su momento tenga que pisar con fuerza el freno de las políticas, lo que provocará turbulencias en el mercado y un dolor económico innecesario. La Fed ahora debe hacer dos cosas rápidamente.

CAMBRIDGE - Tomó demasiado tiempo, pero funcionarios clave de la Reserva Federal de Estados Unidos finalmente reconocieron que durante meses caracterizaron erróneamente un aumento inflacionario que ha demostrado ser mayor y más persistente de lo que esperaban. Ese reconocimiento es bienvenido, especialmente dada la probabilidad de que la inflación se mantenga incómodamente alta en los próximos meses.

El desafío ahora, no solo para la Fed sino también en general para EU y otras economías importantes, es navegar en un terreno político en el que la comunicación y la implementación se han vuelto significativamente más complejas debido a una errónea interpretación fundamental de la inflación como “transitorio."

Esa caracterización inicial de la inflación, a principios de este año, era comprensible. De marzo a mayo, en particular, se produjeron fuertes efectos de base, porque la inflación en el período del año anterior había sido suprimida por el bloqueo de la economía mundial en respuesta al Covid-19.

Además, los responsables de la formulación de políticas esperaban que los mercados resolvieran rápidamente el desajuste inicial entre una demanda sólida y una oferta rezagada a medida que la economía continuaba abriéndose.

Para el verano, algunos de nosotros teníamos claro que esos factores transitorios iban acompañados de problemas a más largo plazo. Las empresas detallaban la naturaleza persistente de las interrupciones en sus cadenas de suministro. La escasez de mano de obra se estaba multiplicando, lo que se sumaba a los impulsores de la inflación que empujaban los costos. Pocas empresas, si es que había alguna, esperaban que estos dos problemas se resolvieran pronto, y lo dijeron en un análisis de resultados tras otro.

Pero, en lugar de revisar su pronóstico de inflación inicial a la luz de los datos, la Fed lo amplificó. “Transitorio” pasó de significar unos meses a algunos trimestres, y algunos comentaristas y funcionarios incluso adoptaron los conceptos de "transitorio extendido", "transitorio persistente" y "transitorio rodante". En el proceso, perdieron de vista la analítica de un fenómeno transitorio.

Algo transitorio se considera en general como temporal y rápidamente reversible. Como tal, los agentes económicos, ya sean consumidores, productores o asalariados no ven ninguna razón para cambiar su comportamiento. En cambio, "miran a través" del fenómeno.

Pero a fines del verano quedó claro que el comportamiento en el terreno estaba cambiando, especialmente a medida que la inflación continuaba su ascenso constante (al 6.2% para el índice general de precios al consumidor en octubre y al 4.1% para los gastos básicos de consumo personal, índice de precios, el indicador preferido de la Fed). Sin embargo, en consonancia con las trampas de comportamiento clásicas, la Fed se mantuvo aferrada a un concepto “transitorio”, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, insistió nuevamente, en la última semana de noviembre, en que "la inflación bajará significativamente durante el próximo año".

Muchos señalan, con razón, que la Fed no tiene las herramientas para desbloquear las cadenas de suministro o aumentar la participación de la fuerza laboral. Pero si la Fed hubiera mantenido aún más esta mentalidad de inflación “transitoria”, se arriesgaba a desencadenar otro fuerte impulsor de aumentos de precios futuros: el de las expectativas de inflación no ancladas. Y si bien esto no significaría un retorno a las tasas de inflación de dos dígitos de la década de 1970, resultaría en la persistencia de tasas de inflación significativamente por encima de lo que la economía y los mercados financieros están programados con seguridad.

Cuanto más tarde la Fed reaccione adecuadamente a la evolución inflacionaria, mayor será la probabilidad de que, al tener que pisar con fuerza el freno de la política, acabe siendo la principal causa del patrón de inflación transitorio al que lamentablemente había apostado parte de su credibilidad. Pero si se demuestra que tiene razón de esta manera, la Fed correría el riesgo de una recesión doméstica dañina, volatilidad del mercado y efectos desestabilizadores para la economía global.

Tal patrón es familiar para los historiadores económicos. Atrapada detrás de la curva de inflación, la Fed se apresura a endurecer la política monetaria abruptamente, golpeando con fuerza la demanda y tirando del tapete a las firmas que buscan subir los precios y mantenerlos altos. Muchos trabajadores pierden sus puestos de trabajo, robando a los trabajadores su poder de negociación. Y los mercados atraviesan episodios de iliquidez desestabilizadora, con el riesgo de efectos secundarios adversos en una economía que ya está en apuros.

Este escenario de riesgo es especialmente preocupante para los segmentos más vulnerables de la población. Habiendo tenido que lidiar con precios más altos que afectan gran parte de sus presupuestos semanales, también enfrentarían el riesgo de desempleo y la pérdida de ingresos que conlleva. Además del daño innecesario al bienestar económico, también habría efectos sociopolíticos e institucionales negativos.

Por lo tanto, es alentador que, el último día de noviembre, Powell haya dado un repentino cambio de sentido inflacionario al afirmar que es hora de "retirar" la caracterización transitoria.

La Fed ahora debe hacer un seguimiento haciendo dos cosas rápidamente. En primer lugar, como parte de un esfuerzo urgente por recuperar la credibilidad que es esencial para su orientación de políticas futuras y su independencia operativa, debe detallar públicamente por qué se equivocó en su pronóstico sobre la inflación y qué se está haciendo para evitar deslizamientos similares en el futuro. En segundo lugar, la Fed debe actuar mucho más rápido para reducir sus compras mensuales de activos. Quitar el pie de un acelerador de políticas de estímulo que todavía se encuentra esencialmente en un modo de "pedal a fondo" ayudará a mitigar el riesgo de que la Fed tenga que frenar de manera abrupta y desordenada las políticas a mediados del 2022.

El autor

Mohamed A. El-Erian, es presidente del Queens College de la Universidad de Cambridge, profesor de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania y autor de The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse, publicado por Random House, 2016.

