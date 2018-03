México se encuentra en un momento de decisión: me refiero, por supuesto, al proceso electoral en el que estamos inmersos. Lo que tenemos en puerta son elecciones libres y equitativas, producto de décadas de transición democrática. Se trata de un momento donde el contraste, la libertad de expresión y la participación ciudadana se conjugan para definir los destinos del país. No es poca cosa.

Más allá de los problemas del sistema político mexicano —que los tiene, como cualquier otro sistema en el mundo—, el hecho es que hoy nuestra democracia y sus instituciones tienen la madurez y la fortaleza para dar voz a la pluralidad, y para que las preferencias de los ciudadanos se reflejen en la toma de decisiones. Pensemos en Venezuela: carencias generalizadas en alimentos y medicinas, falta de un entorno de inversión que genere empleos, y donde la canasta básica cuesta más de 90 salarios mínimos; a pesar de ello, los ciudadanos no podrán manifestar su preferencia a través del voto, y Nicolás Maduro se perpetuará por seis años más.

Las y los mexicanos no debemos ni podemos ser ajenos a lo anterior. Porque la democracia exige responsabilidad, lo mismo de quienes quieren ser representantes populares que de nosotros, los ciudadanos. En este sentido, quienes elegimos tenemos el deber cívico de hacerlo a partir de un ejercicio informado.

Es decir, el debate democrático exige análisis crítico de las propuestas, pero también el rescatar lo que se está haciendo bien. Por el contrario, debemos considerar las políticas públicas que se están planteando. En este marco, vale la pena examinar a los postulantes: su historial, perfil, equipo, y por supuesto, lo que proponen. Como mujer, me llama la atención que, en sus discursos, todos los candidatos hablan de la democracia como un valor, pero en sus propuestas, sólo uno se ocupa de un sector de la población fundamental para la transformación del país: nosotras las mujeres. Y algo muy importante es que no lo hace desde una visión paternalista o conservadora, sino que parte de una perspectiva de derechos, que reconoce a las mujeres no como beneficiarias de programas sociales, sino como sujetos de cambio.

Esa es la visión que expresa José Antonio Meade, quien lejos de atavismos y con sensibilidad social, ha delineado una visión concreta, que se acompaña de medidas puntuales en favor de los derechos de nosotras, las mexicanas. Y me refiero a ejemplos concretos de lo que busca implementar.

Primero, los créditos a la palabra, que facilitarán que más mujeres arranquemos nuestro negocio y seamos emprendedoras. Se trata de una herramienta que parte del reconocimiento a nuestra entereza, y al rol que desempeñamos en las comunidades a las que pertenecemos.

Segundo: el otorgamiento de becas con perspectiva de género, cuyo fin es que niñas y mujeres continúen con sus estudios, lo cual se traduce en mayor igualdad de oportunidades y la posibilidad de romper con el ciclo generacional de la pobreza.

Tercero, la ampliación de los horarios de guarderías, preescolar y primaria, y la mejora en la alimentación y cuidados que se brindan. Esto significaría la diferencia para muchas mujeres, que al contar con el apoyo decidido de las instituciones, tendrían la posibilidad de desarrollarse profesionalmente.

En suma: el proceso electoral nos debe invitar a escuchar, analizar, debatir y contrastar. Yo por mi cuenta me alegro de que haya un candidato que está pensando y proponiendo cómo lograr un México más incluyente, donde existan programas y políticas concretas que faciliten que nosotras, las mujeres, podamos desarrollar todo nuestro potencial, y con ello, contribuir a la prosperidad y el crecimiento económico de México.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!

*Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana, AC.