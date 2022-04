De conformidad con la página web oficial de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la mayoría del cáncer de pulmón es ocasionado por el tabaquismo.

Señala que “[c]ada año fallecen cerca de ocho mil mexicanos por esta neoplasia según la Clínica de Tumores Torácicos del Instituto Nacional de Cancerología (INCan)”.

Por su parte, la sociedad americana de cáncer -American Cancer Society-, en la página web oficial www.cancer.org, dice que el “hábito de fumar causa daños al corazón y a los vasos sanguíneos (sistema cardiovascular), incrementando el riesgo de cardiopatía y accidente cerebrovascular. Es una causa importante de enfermedad coronaria, que puede conducir a un ataque al corazón”.

Además, fumar causa hipertensión arterial, aumenta la posibilidad de coagulación de la sangre, genera pérdida de los sentidos del gusto y del olfato, aumenta la probabilidad de tener artritis reumatoide y, es uno de los causantes para generar bronquitis crónica.

De conformidad con esa misma sociedad, las mujeres en edad reproductiva que fuman “son más propensas a tener un aborto natural, partos de bebés fallecidos, bebés con labio o paladar leporino y bebés por debajo de un peso sano”, asimismo, “[f]umar durante el embarazo también se ha relacionado con un mayor riesgo de defectos de nacimiento y síndrome de muerte súbita infantil”.

En las y los jóvenes fumar puede ir acompañado con el consumo de alcohol y drogas.

Con esta evidencia, queda claro que fumar es dañino para la salud y que para los países debe ser una cuestión de política de salud pública que se disminuya su consumo. A nivel estatal, existen leyes para proteger a los fumadores pasivos de los efectos nocivos para la salud del humo del tabaco.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se había avanzado mucho con el estudio de la constitucionalidad de las primeras normas generales que protegían a los no fumadores del entonces Distrito Federal - Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal y su Reglamento- cuya denominación se modificó para actualizarla a la ciudad de México. Estas normas, regulan la protección a la salud sobre el comercio de tabaco al prever, entre otras cuestiones, a los espacios libres de humo.

Igualmente se había avanzado en este mismo derecho de protección a la salud, al validar la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley General para el Control de Tabaco, que se publicó en el DOF el 30 de mayo de 2008 y, cuyas últimas reformas fueron publicadas en el mismo medio de difusión oficial de 17 de febrero de 2022.

Dentro de las cuestiones que regula el artículo 16, fracción II, se encuentra la prohibición de exponer cigarrillos en lugares que permitan a los consumidores tomarlos directamente del mostrador.

Al resolver el 15 de marzo de 2011 el amparo en revisión 7/2009, por unanimidad de votos de los 11 ministros y ministras que integraban el pleno, la Corte señaló que esa restricción constituía una medida adecuada para la lucha legal contra los efectos del tabaco en la salud de las personas.

Además, dijo que no era una prohibición absoluta de venta y consumo del tabaco y sus derivados, sino que correspondía a la introducción de restricciones relacionadas con las condiciones en las que los productos podían ser adquiridos y consumidos por las personas adultas, asimismo dijo que respetaba esa medida restrictiva, respetaba la libertad de comercio “pues la prohibición indicada no recae sobre el núcleo del derecho a elegir y desempeñar una profesión o actividad empresarial, ya que no constituye una restricción de entrada -esto es, no condiciona la posibilidad de tener la propiedad o la explotación de un establecimiento mercantil, ni siquiera la posibilidad de convertirse en comercializador o de algún otro modo distribuidor de productos derivados del tabaco-, sino que simplemente regula algunas de sus condiciones de ejercicio, respecto de uno solo de los productos derivados del tabaco, lo cual constituye un impacto mínimo sobre el ámbito de ejercicio de la libertad de comercio”.

Esta protección al derecho a la salud y a la obligación del Estado de generar políticas de salud pública se acabó con la contradicción de tesis CT 39/2021, resulta el 19 de octubre de 2021, por mayoría de 7 votos, por el pleno de la Corte al señalar que el artículo 16, fracción VI, de la Ley General para el Control del Tabaco es inconstitucional por transgredir la libertad de comercio, es un enorme retroceso en contra del derecho humano a la protección de la salud.

Si el tabaco que viene, como dice el artículo 25, fracción VI de la ley, de la planta "Nicotina Tabacum" y sus sucedáneos en su forma natural o modificada, es malo para la salud; los productos que emulan al tabaco, son aún más dañinos para la salud.

El artículo 16, fracción VI, actualmente declarado inconstitucional, dice que está prohibido “[c]omerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco”.

Al analizar la constitucionalidad de esa fracción, el pleno de la Corte dijo que no superaba el test de proporcionalidad porque si bien protege el derecho humano a la salud, lo cierto es que a su parecer había otras alternativas menos lesivas para la libertad de comercio distintas a la prohibición absoluta que contempla. Dijo que las medidas menos dañinas para la libertad de comercio serían por ejemplo restricciones para la venta de esos productos a personas menores de edad o campañas educativas y de información sobre los efectos nocivos de productos que emulan a los del tabaco, pero que “[i]ncluso si la medida fuera necesaria, sería desproporcional en sentido estricto, ya que constituye una prohibición absoluta y sobre inclusiva, pues igual se prohíben productos que no son del tabaco y que directamente puedan tener mayor incidencia en su consumo o adicción, que productos que pudiesen tener menor incidencia. Además, la prohibición se establece de manera indistinta tanto para personas menores de edad como para personas adultas, soslayando que estas últimas sí pueden tener acceso al tabaco con sólo acreditar su mayoría de edad.” Entre otras razones, por los motivos transcritos, declaró inconstitucional la fracción VI del artículo 16 de la Ley General Para el Control del Tabaco.

La Corte perdió la gran oportunidad de contribuir para disminuir el número de muertes por consumo de productos que emulen al tabaco que son todavía peores que el consumo, de por si dañino, del tabaco. El comercio, venta, distribución, exhibición, promoción o producción de cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, que contenga alguno de los elementos de la marca o cualquier tipo de diseño o señal auditiva que lo identifique con productos del tabaco, es grave para la salud pública, porque como se ha subrayado, si el tabaco lo es, un producto que lo emule y que contenga todavía más químicos, lo es más.

Todo lo que se había ganado en proteger la salud pública se perdió, es una sentencia que no ve las consecuencias en la salud a largo plazo en la población y tampoco vio las consecuencias en la salud de la juventud. No queremos más enfermos, al contrario, queremos y necesitamos un México con más personas sanas.