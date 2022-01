Tuve el privilegio de ser invitado al informe anual del presidente municipal de Santa María Colotepec, Oaxaca. El Profesor Carmelo como aquí se le conoce. El Profe esta empoderado. La autopista que se está construyendo de Oaxaca capital a Puerto Escondido-Huatulco, en casi una cuarta parte pasa por su municipio. Lo que le ha dado la oportunidad de ver al Presidente de la República en más de tres ocasiones y al gobernador varias veces más.

Ese hecho y la declaratoria en público de AMLO, de que tenía todo su apoyo lo tienen trabajando, activo e imbatible en casi todo lo que se propone. Del lado bueno, puede decirse que el informe dio muestra de obras, gastos detallados y la voluntad de dejar cosas construidas en beneficio de la comunidad que preside. Del lado malo, sin embargo, creo que el presidente municipal y, tengo la sospecha de que el asunto se repite en cientos de municipios del país, carece de una visión de largo plazo, por lo menos de manera explícita.

No es infrecuente que los gobernantes confundan el hacer y, a veces mucho, con un proyecto general de gobierno. No se habla de la diversidad de los espacios que se gobiernan. Se omiten estrategias específicas para atender la desigualdad. No se establecen prioridades para qué de manera ordenada y planeada, se vayan realizando las obras. No se habla del contexto nacional y los problemas de inflación, falta en la generación de empleos y de inversión, en fin.

El asunto no me parece surgido de la nada. Al gobierno federal le pasa lo mismo. Detrás de su declaratoria de haber acabado con la corrupción, muy difícil de creer según el Inegi y de sus obras emblemáticas, la única posición visible de la 4T se refiere a recuperar la soberanía en materia energética. Como si en algún momento la hubiéramos perdido como realidad jurídica y material.

Al gobierno federal se le han amontonado obras y proyectos, pero no tiene, todavía, una visión de largo plazo. No hay una estrategia concreta para la recuperación del empleo. No se avizoran medidas para contener la inflación y para darle confianza a los empresarios para que haya inversión y por lo tanto crecimiento.

Si este año, además de lo electoral, el gobierno tiene una tarea pendiente es la definir proyectos y tareas para la segunda parte del sexenio.

Al profesor Carmelo se le puede entender, pues es en el ámbito municipal, donde acaban recalando los grandes errores o virtudes del gobierno federal o estatal, pero al gobierno de AMLO, faltar en las definiciones estratégicas es imperdonable. Una falta en la definición de contexto, planeación y prioridades, afecta al país por entero. Nada más, pero nada menos también.