Nunca un presidente se va a jugar tanto en una elección como López Obrador en las elecciones del 2024.

Es tal el nivel de enfrentamiento que tiene con el sector privado, con intelectuales, académicos, periodistas, medios de comunicación y las clases medias y altas, que va a ser difícil que lo perdonen y olviden todos los agravios de que han sido objeto durante todo el sexenio.

Si a esto le sumamos el manejo descuidado de los recursos en sus programas sociales y grandes proyectos, el dinero enterrado y tirado a la calle por más de 300,000 millones de pesos del aeropuerto de Texcoco y las continuas violaciones a la constitución, López Obrador sabe que de llegar a perder la elección en 2024 puede acabar en la cárcel.

Peña hizo una transición pactada a cambio de inmunidad, dudo que López Obrador pueda hacerla con el próximo presidente si pierde la elección, es demasiado fuerte la polarización y enfrentamiento que ha provocado en el país para que todo se olvide.

López Obrador lo sabe, por lo que el principal objetivo de los 30 meses que restan del sexenio, además de terminar sus proyectos del Tren Maya, la refinería de “Dos Bocas” y el proyecto del Istmo, será preparar el camino para ganar la elección en el 2024. Sabe que el triunfo en la próxima elección depende más de él que del candidato que decida, por lo que va a hacer campaña recorriendo todo el país lo que resta del sexenio.

Sabe que sus reformas constitucionales eléctrica y de la Guardia Nacional serán difíciles que se aprueben y va a utilizar toda su fuerza política para lograr una reforma electoral que le garantice un INE más cercano a Morena y a él. Para lograrlo va a seguir desprestigiando a los órganos y a los consejeros electorales, en especial al presidente del INE.

La consulta para la Revocación de Mandato es parte de esa estrategia, sabia, como está pasando, que la oposición se iba a quedar paralizada y sin saber qué hacer. Mientras la estructura del gobierno y de Morena están haciendo una movilización sin precedente a mitad del sexenio, la oposición sólo llama a no participar. Están yendo casa por casa difundiendo los logros del gobierno de López Obrador y llamando a votar a favor del presidente, sin que nadie los combata y los desmienta. El país está lleno de espectaculares y propaganda en su apoyo y la gente se pregunta, ¿dónde está la oposición?

López Obrador necesitaba un pretexto para hacer una campaña nacional a su favor, ese pretexto es la consulta sobre revocación. No le ha importado pasar por encima de la ley y desprestigiar la reforma constitucional para lograr su objetivo.

La oposición se equivoca al llamar sólo a no participar en la consulta y perdió la gran oportunidad de hacer una campaña nacional en contra de López Obrador, difundiendo los grandes errores del gobierno, tuvo miedo de enfrentársele y quedó pequeña ante la gente. Ojalá, si de verdad quiere ganar en el 2024, no siga perdiendo el tiempo y establezca una estrategia política para convencer a la gente y no sólo le apueste a la caída de López Obrador.