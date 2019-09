Una operación política presidencial contuvo a la parte más montaraz de la bancada de Morena que pretendía violar la ley, lo cual fue un triunfo para la bancada del PAN, a quien legalmente le toca encabezar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Una victoria de la legalidad, pero lamentablemente sólo ha servido para mostrar la inmadurez de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, dispuesta a echar a perder las oportunidades de remontar los resultados de la elección del 2018.

Ayer, en la celebración de los 80 años de la fundación del partido, el dirigente Marko Cortés anunció la propuesta de que se reduzcan los porcentajes que cobra el erario de IVA e ISR. ¿Ocurrencia? ¿Tontería? Demagogia barata. ¡Qué pena!

La necedad de una reforma electoral

Con el pretexto de la austeridad y de acabar con lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador considera “derroche”, en la mañanera insistió en achicar a los organismos electorales, para que cuesten menos.

Al menos ayer no esgrimió el argumento de los fraudes electorales, porque su machacante narrativa parece marcar un rumbo hacia organismos electorales muy baratos, pero también organismos electorales a modo de la 4T.

Tal parece que ni los políticos de la oposición han escuchado. La persistencia —o perseverancia presidencial— es tal que ya debería escucharse aquella vieja frase televisiva: ¡Peligro, Will Robinson, peligro!

Tamaulipas, ¿quién carga el costal?

Afirman en el gobierno federal que ya se atiende el problema creado por las bandas criminales en Tamaulipas, las cuales “prohibieron” a un grupo de gasolineras que surtieran combustible a los vehículos militares y de las policías estatal y municipal.

Se dijo que se atiende con el envío de convoyes de camiones pipa escoltados por vehículos con policías o militares para así surtirles el combustible necesario, sin tener que acudir a una gasolinera.

Afirma la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que esperan denuncias para proceder a abrir carpetas de investigación. Deben esperar sentados, porque sólo los gasolineros amenazados saben el peso del costal de las amenazas.

NOTAS EN REMOLINO

Las acciones y los dichos del gobierno federal en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad permiten concluir que simplemente caminamos en círculos, desde hace varios sexenios... A Porfirio Muñoz Ledo, entusiasmado con las narrativas de la cuarta transformación, se le olvidó lo pesado que puede ser la mano del poder de Palacio Nacional... Anuncian que investigarán a quienes firmaron los llamados “contratos onerosos” de la CFE el pasado sexenio. Lo de oneroso es un juicio de valor, por eso es temerario pretender castigar los errores de juicio. Sería incorporar al código penal el delito de ser tarugo... En los arrebatos propositivos, algunas ONGs no se dan cuenta de que en realidad le hacen el trabajo sucio a quienes desean reinventar el Poder Judicial, para que sea una dependencia más del gabinete... Al recibir su licencia para dejar el escaño senatorial, Eduardo Enrique Murat atenderá su despacho de abogado y colaborará con las fundaciones Byanny Luneza, Una Luz en el Camino y Plastic Ocean, capítulo México... Quizá es pertinente precisar que, en el pasado, reciente y no reciente, el Consejo de la Judicatura Federal ha sancionado el mal comportamiento de jueces y magistrados. Sólo que no hace de cada sanción un performance mediático.